"Me estaba yendo": Yeferson Cossio reveló cómo fue el drama médico que vivió antes de llegar al hospital

Hace unas horas, Yeferson Cossio publicó un video en Youtube en el que explicó cómo le iniciaron los síntomas que lo hicieron ir de urgencias a una entidad hospitalaria.

Fue así como reconoció que sintió que se estaba quedando sin respiración mientras que lo trasladaban al hospital y que llegó a pensar que se iba a morir.

¿Cuáles fueron todas las sensaciones que experimentó Yeferson Cossio antes de lograr ser atendido por un especialista? Descubra aquí en Noticias RCN todos los detalles que él reveló.

Yeferson Cossio explicó cómo se dio cuenta de que tenía un problema serio de salud

El creador de contenido, junto a su novia Carolina Gómez, indicó que el 20 de diciembre se fue a dormir sobre la 1:00 de la mañana, pero que de repente se comenzó a sentir agitado.

Sin embargo, tras unos minutos en los que su pareja estuvo pendiente, logró conciliar el sueño, pero ingresó una videollamada de dos de sus mejores amigos.

Por lo tanto, Carolina Gómez contestó y, justo en ese momento, Yeferson Cossio se levantó hiperventilado y con un fuerte dolor en el pecho.

"Yo me desperté muy hiperventilado, me dolía mucho el corazón y no podía ni respirar. Además, Aleja y Daniel (los mejores amigos) estaban diciendo algo, pero yo no lograba entender. Literal intentaba agarrar cosas para pararme, pero terminé tirando todo al piso", comenzó relatando Yeferson Cossio.

"Carolina me prendió un aire acondicionado que había en la habitación, pero se me seguían yendo las luces. Ahí pedí que llamaran un médico y ella se dio cuenta de que estaba muy mal porque siempre, por más mal que esté, yo me aguanto mis dolores calladito. Sin embargo, respondieron que podía llegar entre 1 y 2 horas y dije que teníamos que ir a urgencias. Además, vomité, pero eso tampoco me ayudó a sentirme bien y comencé a estar muy desesperado", agregó el influencer.

Posteriormente, hizo énfasis en que llegaron en carro a un centro hospitalario, pero que sintió que se estaban cometiendo negligencias y decidió salir de ese lugar para buscar otra clínica.

No obstante, mientras que se desplazaban al otro hospital, los síntomas se exacerbaron y, de acuerdo con Carolina Gómez, llegó a pensar que se le estaba muriendo en las manos.

Yeferson Cossio reveló el momento exacto en el que pensó que no iba a resistir

Según lo que contó Yeferson Cossio, en el camino al segundo hospital se desmayó varias veces y sus escoltas y su pareja tuvieron que luchar para que él se mantuviera lucido y les hablara.

"Dirigiéndonos al otro hospital fue la parte más crítica. Yo me estaba yendo y literal sentí que me estaba muriendo", afirmó.

"Yo ya estaba luchando por mi vida mientras que arrancamos. Estaba despierto un segundo, me desmayaba, y volvía en sí muy hiperventilado. Alucinaba como si estuviera soñando, el dolor cada vez era peor, pero muchas veces que no volvía en sí y Caro y mis escoltas tenían que pegarme en la cara para que reaccionara", añadió.

Sin embargo, de acuerdo con su testimonio, la reacción de los médicos del segundo hospital fue la oportuna y poco a poco lo fueron estabilizando.