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Yéferson Cossio terminó en urgencias y reveló que tendrá que pasar por el quirófano

El influencer reveló en sus redes sociales que tendría que ser sometido a un procedimiento quirúrgico tras ser ingresado de urgencias a un hospital.

Yeferson Cossio en urgencias
FOTO: Yeferson Cossio - IG

Noticias RCN

noviembre 02 de 2026
12:56 p. m.
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Hay preocupación entre los seguidores de Yéferson Cossio luego de sus últimas publicaciones en redes sociales. En sus historias de Instagram, el creador de contenido pasó de estar en una noche de rumba a terminar en un centro hospitalario.

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De acuerdo a lo que él mismo mostró, se encontraba retorciéndose por un dolor en zona abdominal. Posteriormente una de las personas que lo acompañaba mostró su mano lavada en sangre, al parecer previo a una canalización. Finalmente, le estaban realizando una ecografía para determinar la causa de la urgencia.

Yeferson Cossio sería sometido a una operación

El influencer manifestó que tras manifestar los síntomas, el personal médico le habría indicado que tendría que ser sometido a una operación por apendicitis, aunque luego mostró que estaban haciendo las pruebas respectivas para determinar si había que llegar a este punto.

En caso de que se confirme la apendicitis, generalmente requiere la extirpación quirúrgica del apéndice (una apendicectomía, que puede ser por vía laparoscópica o abierta), acompañada de la administración de líquidos y antibióticos intravenosos, de acuerdo a lo informado por Mayo Clinic.

Al momento de esta publicación, Cossio no amplió mayores detalles sobre su situación médica y su círculo cercano no publicó actualizaciones al respecto, por lo que habrá que esperar a nuevas publicaciones para saber qué pasó con esta urgencia médica.

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