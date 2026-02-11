¿Halloween de terror? niños resultaron lastimados por clavos, tornillas y agujas en dulces

Una barra de chocolate con un alfiler de cinco centímetros incrustado en su interior hirió en la lengua a una menor de edad que estaba lista para disfrutar el ‘botín’ que obtuvo la noche de Halloween.

El incidente, ocurrido en Bremervörde, encabeza una grave serie de denuncias que encendieron la alarma de las autoridades policiales en distintas regiones de Alemania, desde la ‘noche de brujas’.

Casos de objetos punzantes escondidos entre dulces se han reportado en todo el país:

Las autoridades han reportado numerosos casos de manipulación en dulces recolectados por niños y niñas en todo el país. En Múnich, un niño de nueves años estuvo a punto de sufrir una lesión similar, pero escupió a tiempo un clavo que venía oculto en uno de los dulces que recogió con sus amigos.

En la isla de Fehmarn, de la localidad de Burg, una menor de 11 años descubrió una aguja de coser de tres centímetros atravesada en una barra de chocolate.

Y los hallazgos se extendieron hasta Umpferstedt, donde la policía confirmó la presencia de grapas metálicas en chicles que fueron entregados a dos menores de 11 y 12 años.

Padres de familia han empezado a revisar el “botín de Halloween” tras incidentes registrados en 2025 y 2026:

Según los reportes oficiales, estos hechos no constituyen un evento aislado: además de verificarse casos análogos en otros puntos del país, se recordó que el año anterior una madre detectó una cuchilla de afeitar oculta en los dulces que recogieron sus hijos.

La situación ha generado pánico entre los padres de familia y la posterior revisión de golosinas recolectadas por los menores se ha vuelto una medida prioritaria.