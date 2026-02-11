¿Cómo funciona la licencia de conducción por puntos que propone el Gobierno para mejorar la seguridad en vías?

En medio del proceso de escucha ciudadana para reformar el Código Nacional de Tránsito, nació la propuesta de implementar una licencia de conducción por puntos, un sistema en el que “cometer infracciones tenga consecuencias directas sobre el derecho a conducir”.

El Ministerio de Transporte explicó en qué consiste la propuesta, con la que pretenden mejorar la seguridad en vías del país y generar una cultura de responsabilidad al volante:

“Acumular infracciones por exceso de velocidad o por conducir en estado de embriaguez, poniendo en peligro la vida de los demás y seguir como si nada… eso tiene que cambiar”, advirtió la jefe de la cartera de Transporte, Elsa Noguera.

¿Cómo funciona la licencia de conducción por puntos?

Según explicó la ministra de Transporte, con el sistema de licencia de conducción por puntos “cada conductor tendría un puntaje”.

Si el conductor o conductora “cumple las normas (de tránsito), lo conserva; si comete infracciones, pierde puntos según su gravedad y, si los agota, podría perder la licencia”.

El proyecto, según Noguera, también “busca reconocer a quienes tienen un buen comportamiento y cumplen las normas de tránsito”.

¿Cómo recuperar los puntos que se pierden tras una infracción de tránsito?

El sistema también contempla abrir una ventana de oportunidad a los conductores para recuperar los puntos que perdieron tras cometer una infracción.

Lejos de pagar una multa, la ministra de Transporte explicó que el Gobierno ha recibido la propuesta de devolver puntos “con procesos de formación y con buen comportamiento (en las vías)”.

Lo que busca el nuevo sistema, “es reconocer a quienes conducen con responsabilidad y cumplen las normas y que aquellas personas que ponen en peligro la vida de los demás, se enfrenten a las consecuencias”, enfrentando, incluso, la posibilidad de quedar por fuera de las vías, al menos como responsables al volante.