Horóscopo de hoy: lunes 2 de noviembre de 2026

El lunes 2 de noviembre será festivo en Colombia por el traslado de la celebración del Día de Todos los Santos. La fecha coincide también con la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos, tradicionalmente asociada con el recuerdo de quienes han fallecido.

Desde una perspectiva astrológica y simbólica, la jornada invita a priorizar el descanso, las relaciones familiares y la reflexión personal.

Para algunos signos, será una oportunidad para compartir actividades recreativas, mientras que otros podrían preferir espacios tranquilos que les permitan recuperar energía antes de retomar sus responsabilidades.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Aunque sea un día de descanso, podrías sentir la necesidad de mantenerte activo. Una salida al aire libre o una actividad física moderada te ayudará a aprovechar la jornada. En el amor, evita imponer tus planes a quienes prefieren descansar.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Este lunes festivo será apropiado para disfrutar de la tranquilidad del hogar. Preparar una comida especial, visitar familiares o dedicarte a un pasatiempo podría mejorar tu estado de ánimo. En asuntos financieros, evita realizar compras importantes sin revisar primero tus obligaciones del mes.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Una noticia o invitación podría modificar tus planes para el festivo. Tu capacidad de adaptación te permitirá disfrutar de una experiencia inesperada. En el terreno sentimental, alguien podría buscarte para aclarar una conversación pendiente.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Este lunes podría despertar recuerdos relacionados con personas importantes en tu vida. Al coincidir con la conmemoración de los fieles difuntos, podrías sentir deseos de recordar historias familiares o participar en alguna tradición significativa. En el amor, procura compartir tus emociones con alguien de confianza.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Una reunión familiar o actividad recreativa podría darte la oportunidad de recuperar una conexión importante. En asuntos sentimentales, evita interpretar la falta de atención como desinterés. Es posible que las personas cercanas tengan necesidades diferentes a las tuyas.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Aunque tengas varios asuntos pendientes, este lunes será una oportunidad para practicar el descanso sin sentir culpa. Una actividad doméstica sencilla podría ayudarte a organizar tus espacios, pero evita asumir demasiadas tareas.

Libra (23 septiembre – 22 de octubre)

El festivo podría traer una invitación que te obligue a escoger entre compartir con amigos o permanecer en casa. Prioriza aquello que contribuya a tu tranquilidad. En el amor, una conversación pendiente podría desarrollarse mejor en un ambiente relajado.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Este lunes podría convertirse en un momento de reflexión sobre relaciones, recuerdos y decisiones del pasado. La conmemoración del Día de los Fieles Difuntos puede invitarte a recordar a personas que marcaron tu historia.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La jornada festiva podría despertar tus ganas de salir de la ciudad, realizar una caminata o visitar un lugar diferente. Si tienes planes de viaje, presta atención a los horarios y organiza tu regreso. En el amor, una actividad compartida fortalecerá la complicidad.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Este lunes será una oportunidad para tomar distancia de las responsabilidades laborales y dedicar tiempo a tu entorno personal. Una conversación con un familiar podría ayudarte a reconsiderar una preocupación reciente. En el amor, evita convertir cada encuentro en una discusión sobre obligaciones futuras.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Un encuentro casual o una conversación diferente podría despertar tu interés por un proyecto creativo. Aprovecha el festivo para explorar ideas sin exigirte resultados inmediatos. En el terreno sentimental, será importante respetar los espacios individuales. Una amistad podría proponerte una actividad que inicialmente no habías considerado.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El lunes podría tener un significado emocional especial por las tradiciones asociadas con el recuerdo de los seres queridos. Dedicar unos momentos a la memoria familiar podría aportarte serenidad.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.