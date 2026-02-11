Kbeto Zuleta despertó y su hermano reveló qué fue lo primero que preguntó tras el accidente

La recuperación del cantante vallenato Kbeto Zuleta presenta nuevos avances después del grave accidente de tránsito que sufrió su agrupación en el puente sobre el río Ariguaní en Magdalena. Tras varios días bajo atención médica especializada, el artista despertó espontáneamente, fue extubado y comenzó a comunicarse con sus familiares.

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La noticia fue confirmada la noche del sábado 31 de octubre mediante un comunicado divulgado por su familia y compartido por su hermano, Héctor Arturo Zuleta. En el documento se informó que el intérprete presentó una mejoría neurológica, recuperó la conciencia y empezó a reconocer a las personas que permanecen a su alrededor.

¿Cómo reaccionó Kbeto Zuleta después de despertar y ser extubado?

Uno de los detalles que más llamó la atención tras conocerse la evolución del artista fue la reacción que tuvo durante sus primeros encuentros con sus seres queridos. Héctor Arturo Zuleta entregó detalles de ese momento y explicó que su hermano se encontraba animado, con buen semblante y en capacidad de establecer contacto con la familia.

En declaraciones entregadas a Noticias RCN, relató que el reencuentro estuvo marcado por momentos de lágrimas y sonrisas. Según explicó, tanto él como su padre pudieron ingresar para acompañar al cantante y comprobar que había recuperado la conciencia.

“Ya despertó, muy animado, estableció contacto con la familia. Hemos entrado con mi papá. Los primeros choques han sido difíciles. Le sacamos lágrimas, le sacamos risas, eso es muy importante”, contó el hermano del intérprete.

Otro aspecto revelado por el familiar es que Kbeto tiene conciencia de lo ocurrido y recuerda las circunstancias del accidente. Además, una de sus primeras preocupaciones fue conocer cómo se encontraban sus compañeros de agrupación, quienes también estuvieron involucrados en el siniestro.

“Está muy consciente de todo lo que ocurrió, está muy claro en todo lo que fue el accidente. Está preocupado por sus compañeros y músicos”, agregó Héctor Arturo, quien también atribuyó a su fe religiosa los avances registrados durante la recuperación del artista.

¿Dónde permanece hospitalizado Kbeto Zuleta y cuál es su estado de salud?

Aunque el despertar espontáneo, la extubación y la recuperación de la comunicación representan avances en su evolución, el cantante todavía necesita atención especializada. Actualmente permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, donde continúa bajo vigilancia del equipo médico.

De acuerdo con el reporte divulgado por sus familiares, el artista se encuentra estable y recibe manejo médico integral. Sin embargo, su proceso de recuperación continúa y requiere seguimiento permanente de los especialistas.

El accidente ocurrió cuando el vehículo en el que se movilizaba la agrupación cayó desde el puente sobre el río Ariguaní, en la vía que comunica a Pueblo Nuevo, Magdalena, con Bosconia, Cesar. Los integrantes regresaban de cumplir un compromiso musical en Sincelejo.

El siniestro dejó dos integrantes fallecidos: el corista Geovanny Lobo y el guitarrista Harold Santana. Además, varios músicos y trabajadores de la agrupación resultaron lesionados.