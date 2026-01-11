El caso de Christa Pike volvió a generar atención en Estados Unidos luego de que la mujer, condenada a muerte por asesinato, relatara las secuelas físicas y emocionales que enfrenta tras sobrevivir a un intento de ejecución en Tennessee.

El procedimiento se llevó a cabo el pasado 30 de septiembre en una prisión estatal. A Pike le administraron dos dosis de pentobarbital, un medicamento utilizado en ejecuciones mediante inyección letal y que, pese a la cantidad suministrada, no consiguió causarle la muerte.

La mujer fue trasladada de urgencia a un hospital en estado crítico, donde recibió atención médica. Posteriormente, regresó al centro penitenciario.

¿Cómo está la mujer que sobrevivió a una ejecución con inyección letal en Estados Unidos?

En una declaración divulgada el viernes por sus abogados, Pike describió las consecuencias que ha tenido que enfrentar desde aquella noche.

Me duele el cuerpo. Me duelen los brazos. Me duelen las manos. Me duele la garganta.

También aseguró que todavía tiene dificultades para hablar y que el sufrimiento no se limita a las lesiones físicas, sino que también afecta su estado emocional.

La mujer, de 50 años, afirmó que está intentando recuperarse, aunque aclaró que mejorar no significa necesariamente encontrarse bien.

"No sé por qué sobreviví aquella noche. No sé qué viene después”, manifestó. Además, reconoció que algunos días le resulta más difícil mantener la esperanza y que, por ahora, intenta avanzar poco a poco.

¿Por qué fue condenada a muerte Christa Pike?

Pike recibió la pena capital en 1996 por el secuestro, tortura y asesinato de una compañera de clase. De acuerdo con la información del caso, cometió el crimen con la complicidad de su pareja.

Aunque la sentencia fue dictada hace casi tres décadas, su ejecución se aplazó durante años debido a diferentes recursos judiciales y apelaciones.

El intento realizado el 30 de septiembre se convirtió en un episodio excepcional dentro del sistema penitenciario estadounidense. Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Pike es la única persona encarcelada que ha sobrevivido después de recibir inyecciones con dosis letales de medicamentos destinados a una ejecución.