Icetex anuncia nuevos créditos educativos para 2027: así puede financiar sus estudios

El acceso a la educación superior tendrá nuevas opciones de financiación con la convocatoria 2027-1 del Icetex, que abrirá oficialmente el próximo 3 de noviembre de 2026. La entidad anunció nuevas líneas de crédito, tasas preferenciales y modalidades de pago para estudiantes interesados en comenzar programas académicos durante el primer semestre del próximo año.

La convocatoria permitirá que 15.000 nuevos estudiantes accedan a créditos educativos durante el primer semestre de 2027. La meta del Icetex es alcanzar 25.000 nuevos beneficiarios durante todo el año, con financiación para estudiar en universidades públicas y privadas de Colombia, así como en instituciones de educación superior del exterior.

La oferta, denominada 'Tu talento hace el milagro', fue presentada en Bucaramanga por el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo y el presidente del Icetex, Richard Caicedo. Entre las novedades se encuentra el fortalecimiento de las alternativas para programas técnicos, tecnológicos y profesionales, además de opciones para posgrados, formación para el trabajo y educación continuada.

¿Cuándo abre la convocatoria de créditos educativos del Icetex 2027-1?

Los interesados podrán presentar sus solicitudes a partir del 3 de noviembre de 2026, a través del portal oficial del Icetex. La convocatoria contempla diferentes modalidades de financiación de corto y mediano plazo, con esquemas que permiten pagar una parte del crédito mientras se cursan los estudios y el porcentaje restante después de obtener el título.

Una de las alternativas es la línea Formación del Talento Humano para la Productividad, dirigida a programas técnicos, tecnológicos y profesionales. Esta modalidad ofrece una tasa de interés de IPC + 5 puntos y establece el pago del 30 % del crédito durante la etapa de estudios, mientras que el 70 % restante se reembolsa después de la graduación.

También se habilitarán opciones de financiación para distintas áreas del conocimiento. Entre ellas están Talento STEM, para programas de ingeniería, arquitectura, urbanismo, matemáticas y ciencias naturales; Ciencias de la Salud, para carreras del sector diferentes a medicina; e Impulso al Desarrollo Social y Sostenible, que incluye agronomía, veterinaria, economía, administración y contaduría.

La oferta también contempla Ciencias Sociales y Educación, Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH), Educación Continuada y el Plan Progresivo, destinado a financiar estudios de medicina en Colombia. Según la modalidad elegida, los estudiantes deberán pagar el 30 % o el 40 % del crédito durante su formación y el porcentaje restante después de graduarse.

¿Qué créditos ofrece el Icetex para damnificados y estudiantes de posgrado?

Una de las novedades de la convocatoria 2027-1 es la línea Gente Milagro, creada para brindar financiación de matrícula a estudiantes afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Podrán acceder las personas registradas en los censos oficiales de población damnificada por el sismo y quienes vayan a cursar estudios superiores en instituciones ubicadas en los cinco departamentos con mayor afectación: Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

Esta modalidad tendrá una tasa de interés de IPC + 7 puntos. Su esquema de pago establece que el beneficiario reembolse el 30 % del crédito durante sus estudios y el 70 % restante después de graduarse. La medida busca facilitar el acceso a la educación superior de quienes resultaron afectados por la emergencia.

Para los estudios de posgrado en Colombia, el Icetex ofrecerá financiación con un esquema de pago del 40 % durante la formación y el 60 % restante al finalizar. En el caso de las especializaciones en Medicina, los estudiantes podrán pagar el 20 % mientras cursan el programa y el 80 % después de graduarse.

Por otra parte, quienes busquen realizar posgrados en el exterior podrán acceder a créditos de hasta 25.000 dólares para matrícula y 12.500 dólares para sostenimiento. En estas modalidades, el pago de la totalidad de la financiación se realizará después de culminar el programa académico.