Yeison López hizo historia en China: ganó oro en el arranque y estableció récord mundial

El colombiano Yeison López consiguió una nueva actuación destacada para el levantamiento de pesas. Este lunes 2 de noviembre, el deportista ganó la medalla de oro en el arranque y estableció un récord mundial durante el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas, que se disputa en Ningbo, China.

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El pesista alcanzó una marca de 178 kilogramos en la categoría masculina de los 85 kilos, resultado que le permitió quedarse con el primer lugar de este movimiento. Además, López volvió al podio en la clasificación general, en la que obtuvo la medalla de plata después de sumar sus registros de arranque y envión.

La marca del colombiano tiene una particularidad: corresponde a la nueva distribución de categorías de peso corporal establecida por la Federación Internacional de Halterofilia (IWF), vigente desde el 1 de agosto de 2026. Por esta razón, el récord de los 85 kilogramos no debe confundirse con los registros históricos de la antigua división que llevaba esa misma denominación.

¿Cuánto levantó Yeison López para establecer el récord mundial en China?

La participación de Yeison López en el arranque comenzó con un intento inválido de 175 kilogramos. Sin embargo, el colombiano consiguió levantar ese peso en su segunda salida y posteriormente solicitó 178 kilos para su tercer intento, marca que alcanzó correctamente y que le entregó el primer lugar de la prueba.

Con ese registro, el deportista nacional superó al egipcio Mohamed Elsayed, quien terminó segundo con 177 kilogramos, y al moldavo Marin Robu, tercero con 176.

El récord anterior de esta categoría era de 173 kilogramos y pertenecía al kazajo Alexey Churkin, quien había conseguido esa marca el 28 de septiembre de 2026, en Nagoya, Japón. Antes de él, el egipcio Abdelrahman Younes había registrado 172 kilos el 1 de septiembre de ese año. La primera referencia mundial para esta división había sido establecida en 171 kilogramos.

¿Qué medalla ganó Yeison López en el total del Mundial de Pesas 2026?

En el envión, el colombiano consiguió dos levantamientos válidos: primero con 205 kilogramos y después con 209. Su tercer intento, en el que buscó levantar 213 kilos, fue declarado inválido. Con su mejor registro, terminó quinto en este movimiento, que tuvo como ganador al norcoreano Kwang Ryol Ro con 215 kilogramos.

El segundo lugar del envión fue para el chino Jiangqing Lei, quien levantó 214 kilos, mientras que Mohamed Elsayed completó los tres primeros puestos con 213. Estos resultados permitieron definir también la clasificación general de la categoría, en la que el egipcio consiguió quedarse con el primer lugar.

Yeison López terminó segundo en la clasificación del total con 387 kilogramos, producto de sus levantamientos válidos de 178 kilos en arranque y 209 en envión. Este acumulado le permitió conseguir la medalla de plata, además del oro que había obtenido previamente en el arranque.

El egipcio Mohamed Younes Elsayed se quedó con el título de la categoría al registrar 390 kilogramos, tres más que el colombiano, registrando récord mundial en el total. Por su parte, Jiangqing Lei ocupó el tercer lugar con un acumulado de 382 kilos.

La delegación colombiana continuará su participación en el Campeonato Mundial este martes 3 de noviembre, con dos representantes en la categoría femenina de los 69 kilogramos. La primera en competir será Yenny Sinisterra, quien participará en el grupo B, mientras que Julieth Rodríguez tendrá su turno en el grupo A.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.