Yeferson Cossio volvió a hablar tras su nueva recaída por el problema en el corazón: esto dijo

Hace un par de semanas, Yeferson Cossio fue hospitalizado y, tras varios exámenes diagnósticos, los especialistas le detectaron un problema en el corazón y le realizaron una pequeña cirugía.

Luego de ese proceso médico, el creador de contenido antioqueño recibió el alta médica, pero el pasado 7 de enero reveló que nuevamente había tenido que ser hospitalizado.

Yeferson Cossio apareció en una camilla, con unos electrodos en el pecho y prometió revelar detalles adicionales en una transmisión en vivo.

Sin embargo, finalmente, el creador de contenido no entregó ninguna actualización más en la noche del 7 de enero, sino que se pronunció hasta este jueves.

¿Qué fue lo que dijo el influencer? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este fue el pronunciamiento de Yeferson Cossio tras su nueva recaída por el problema en el corazón

Yeferson Cossio, en una historia de Instagram, explicó que no pudo realizar la transmisión que prometió, pero que muy pronto la hará.

"Mañana les cuento bien todo lo que ha pasado. Ayer no me dio para hacer la transmisión, pero mañana sí o sí la hago", aseguró el creador de contenido.

No obstante, por ahora no ha informado si sigue en la entidad médica o si ya recibió el alta médica.

¿Cómo le empezaron los síntomas a Yeferson Cossio en medio de su problema en el corazón?

Yeferson Cossio, en un video que publicó en Youtube, explicó que se encontraba durmiendo junto a su novia, pero que comenzó a hiperventilar y a sentir dolor en el pecho.

Además, reconoció que cada vez se sintió con menos aire y que ahí fue que tomó la decisión de asistir por urgencias a una entidad médica para que lo examinaran.

Asimismo, Yeferson Cossio y su pareja detallaron que el problema en el corazón se generó por malos hábitos de sueños y sobrecarga laboral.