Yeferson Cossio confirmó ruptura con Carolina Gómez y sorprendió con las razones

El influencer colombiano Yeferson Cossio volvió a ser tendencia en redes sociales, esta vez no por sus bromas, sus excentricidades o sus proyectos creativos, sino por confirmar públicamente que su relación con Carolina Gómez llegó a su fin.

A través de una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, red donde supera los 18 millones de seguidores, el creador de contenido fue honesto con su audiencia y explicó las razones detrás de esta inesperada ruptura.

La noticia sorprendió a sus fanáticos, especialmente porque hace apenas unas semanas Cossio había pedido matrimonio a Carolina, dejando entrever que la relación iba por buen camino.

Sin embargo, según explicó él mismo, las diferencias en los acuerdos iniciales de la pareja y los cambios en sus estilos de vida llevaron a una decisión conjunta de separarse.

La explicación de Yéferson Cossio

“Caro y yo decidimos cortar la relación hace dos semanas”, confesó Cossio, enfatizando que no hubo engaños ni conflictos entre ellos.

"No hay peleas, no hay nada malo, simplemente nuestras vidas comenzaron a tomar rumbos diferentes. Ya no estábamos de acuerdo con algunos de los compromisos que habíamos hecho al principio".

La pareja, que ya no se sigue en redes sociales, había sido vista como una de las más sólidas del mundo digital. Por eso, su distanciamiento había despertado especulaciones en múltiples páginas de farándula. Ante esto, el influencer fue enfático: “Prefiero que salga de mi boca antes de que empiece a circular información falsa”.

Cossio y Carolina se iban a casar

Con algo de nostalgia, Yeferson recordó que su intención era llegar al altar: “Yo nunca mentiría con eso, yo me iba a casar”, expresó. No obstante, dejó claro que

La ruptura, aunque inesperada para muchos, fue planteada como un acto de madurez y respeto mutuo. Así, Cossio vuelve a ser noticia no por una polémica, sino por su sinceridad emocional frente a sus seguidores.