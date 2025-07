Yeison Jiménez denunció que están estafando con su imagen: "Estoy preocupado"

Las redes sociales se han convertido en una herramienta poderosa para conectar con el público, pero también en terreno fértil para delitos digitales. Yeison Jiménez, reconocido cantante de música popular colombiana, ha vuelto a denunciar públicamente que su imagen está siendo utilizada por estafadores para engañar a sus seguidores.

A través de un video publicado en sus redes oficiales, Jiménez expresó su preocupación ante el creciente uso de sus fotos y nombre en perfiles falsos que suplantan su identidad. Según explicó, hay personas que se hacen pasar por “primos”, “hermanos” o “tíos” del artista para pedir dinero prestado o vender productos que en realidad no existen.

Yo al día me puedo tomar 200 o 300 fotos y es normal. Dejen de ser tan ingenuos, tan incautos, cualquiera se puede tomar una foto conmigo y decir que es conocido mío

Estafas digitales en aumento: una amenaza para artistas y usuarios

Esta no es la primera vez que Yeison Jiménez enfrenta este tipo de fraude en redes sociales. En varias ocasiones, ha revelado que incluso su familia ha sido víctima de suplantación. Cuentas falsas que imitan a sus hermanos Heidy y Alejandro han ofrecido desde celulares hasta préstamos personales, engañando a decenas de personas.

En uno de sus videos más recientes, el cantante se mostró visiblemente molesto al advertir: “Mi hermana no vende celulares, mi hermano no ofrece préstamos, y yo no vendo absolutamente nada en redes sociales”. Según Jiménez, los estafadores han llegado a crear “tiendas virtuales” con imágenes suyas y de sus familiares, logrando estafar a al menos 40 personas, algunas de ellas por sumas que superan el millón de pesos.

Denuncias y llamado de Yeison Jiménez a la precaución

El artista confirmó que el caso ha sido puesto en manos del Gaula y que las investigaciones están en curso. Sin embargo, las estafas no han cesado. A comienzos de 2024, volvió a alertar sobre nuevos intentos de fraude que siguen circulando en plataformas digitales, reiterando a sus seguidores la importancia de reportar cualquier cuenta sospechosa.

Jiménez ha sido insistente en un mensaje claro: no confíen en ningún perfil que utilice su imagen para solicitar dinero o vender productos. “Las redes sociales pueden ser muy útiles, pero también muy peligrosas. Verifiquen siempre antes de hacer cualquier transacción”, recalcó.