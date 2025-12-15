CANAL RCN
Tendencias

Revelan la inquietante profecía de Baba Vanga que se cumpliría antes del 2025

Algunas de las profecías de Baba Vanga han vuelto a circular en redes sociales, generado gran debate.

Profecía de Baba Vanga
Foto Freepik

Noticias RCN

diciembre 15 de 2025
07:21 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La famosa vidente Baba Vanga vuelve a dar de qué hablar por sus múltiples predicciones, pero esta vez por una que, según sus seguidores, podría cumplirse antes de que finalice el 2025.

¿Quién ganaría el Mundial 2026? Esto reveló Mhoni Vidente
RELACIONADO

¿Quién ganaría el Mundial 2026? Esto reveló Mhoni Vidente

¿Cuál es la predicción de Baba Vanga que se cumpliría antes de terminar 2025?

Baba Vanga, conocida como el “Nostradamus de los Balcanes”, fue una clarividente búlgara nacida en 1911 y fallecida en 1996.

A lo largo de los años, su nombre ha ganado notoriedad debido a varias predicciones que, según creyentes, se habrían cumplido con el paso del tiempo. De hecho, en 2026 se cumplirán 30 años de su muerte, lo que ha reavivado el interés por sus visiones.

Durante 2025, algunas de sus profecías han vuelto a circular en redes sociales y medios, generando debate y sorpresa entre quienes aseguran que varias de ellas se habrían cumplido parcial o totalmente.

Mhoni Vidente alertó sobre un temblor que podría ocurrir en los próximos días en un país latinoamericano: esto dijo
RELACIONADO

Mhoni Vidente alertó sobre un temblor que podría ocurrir en los próximos días en un país latinoamericano: esto dijo

¿Cuál es la predicción para el año 2026?

Según medios internacionales, Baba Vanga habría anticipado que en 2026 la humanidad viviría un primer contacto con seres de otros planetas o incluso con “civilizaciones más avanzadas”.

Las visiones relacionadas con extraterrestres son, precisamente, una de las que más inquietud generan a nivel mundial, especialmente por la supuesta cercanía temporal con lo que la vidente denominó como “una nueva luz”.

Además, en 2026 se celebrará el Mundial de Fútbol en Estados Unidos, México y Canadá, considerado uno de los eventos deportivos más importantes de la década. Por ello, algunos especulan que, con la atención del mundo puesta sobre Norteamérica, podrían surgir nuevos reportes o teorías sobre supuestos contactos alienígenas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Conciertos

¡Histórico! J Balvin hizo un homenaje al reggaetón en Bogotá: aquí los mejores momentos de su show

Shakira

Concierto de Shakira en Argentina fue suspendido: la razón que obligó a frenar el show

Tecnología

Actualización de iOS 26.2 llegó al IPhone y sorprendió a millones de usuarios con seis funciones

Otras Noticias

Davivienda

Importante banco lanzó cuenta de ahorro en dólares para colombianos: así funciona

Ahorrar en dólares ya es posible para los colombianos con una nueva cuenta bancaria digital que se abre en minutos y permite guardar dólares reales sin trámites presenciales.

Accidente de tránsito

20 jóvenes sobrevivientes luchan por su vida tras la tragedia en Remedios, Antioquia

Médicos y personal de salud trabajan sin descanso para estabilizar a los jóvenes, varios de ellos con fracturas y lesiones de gravedad.

Independiente Medellín

El grande de Suramérica que va por Washington Aguerre: están negociando y se iría de Medellín

Artistas

Falleció reconocido músico y humorista argentino a los 86 años

Cuidado personal

¿Qué le pasa a los dientes a la hora de consumir dulces, según especialistas?