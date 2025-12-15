Revelan la inquietante profecía de Baba Vanga que se cumpliría antes del 2025

La famosa vidente Baba Vanga vuelve a dar de qué hablar por sus múltiples predicciones, pero esta vez por una que, según sus seguidores, podría cumplirse antes de que finalice el 2025.

¿Cuál es la predicción de Baba Vanga que se cumpliría antes de terminar 2025?

Baba Vanga, conocida como el “Nostradamus de los Balcanes”, fue una clarividente búlgara nacida en 1911 y fallecida en 1996.

A lo largo de los años, su nombre ha ganado notoriedad debido a varias predicciones que, según creyentes, se habrían cumplido con el paso del tiempo. De hecho, en 2026 se cumplirán 30 años de su muerte, lo que ha reavivado el interés por sus visiones.

Durante 2025, algunas de sus profecías han vuelto a circular en redes sociales y medios, generando debate y sorpresa entre quienes aseguran que varias de ellas se habrían cumplido parcial o totalmente.

¿Cuál es la predicción para el año 2026?

Según medios internacionales, Baba Vanga habría anticipado que en 2026 la humanidad viviría un primer contacto con seres de otros planetas o incluso con “civilizaciones más avanzadas”.

Las visiones relacionadas con extraterrestres son, precisamente, una de las que más inquietud generan a nivel mundial, especialmente por la supuesta cercanía temporal con lo que la vidente denominó como “una nueva luz”.

Además, en 2026 se celebrará el Mundial de Fútbol en Estados Unidos, México y Canadá, considerado uno de los eventos deportivos más importantes de la década. Por ello, algunos especulan que, con la atención del mundo puesta sobre Norteamérica, podrían surgir nuevos reportes o teorías sobre supuestos contactos alienígenas.