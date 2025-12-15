CANAL RCN
Tendencias

Disney invierte 1.000 millones de dólares en OpenAI para el uso de personajes

Esta colaboración fortalece y amplía el alcance narrativo de la compañía mediante el uso de inteligencia artificial generativa.

Disney tendrá a una mujer presidenta por primera vez en sus casi 100 años de historia
Disney - Foto AFP

Noticias RCN

diciembre 15 de 2025
08:09 a. m.
Disney adquirió una participación accionaria de 1.000 millones de dólares en OpenAI, marcando un hito en la colaboración entre la industria del entretenimiento y la inteligencia artificial.

Este sería el trato de Disney y OpenAI

La inversión de Disney en OpenAI representa el primer acuerdo de licencia de esta magnitud para Sora, la plataforma de videos cortos generados por IA de la compañía. Según lo establecido, los usuarios podrán crear videos utilizando más de 200 personajes animados del universo Disney.

Entre los personajes disponibles se encuentran Mickey y Minnie Mouse, princesas clásicas como Ariel, Bella y Cenicienta, además de figuras emblemáticas de Marvel, Star Wars, Pixar y muchas otras franquicias.

Esta sería la razón detrás de la alianza entre Disney y OpenAI

El acuerdo de licencia tendrá una duración de tres años y permitirá a los usuarios generar contenido audiovisual con propiedad intelectual de Disney, en un momento en el que OpenAI se encuentra bajo escrutinio público por presuntas violaciones de derechos de autor y por la firma de acuerdos considerados “circulares”.

Además, ChatGPT Images podrá transformar unas pocas palabras del usuario en imágenes completamente generadas en segundos, utilizando la misma propiedad intelectual incluida en el acuerdo.

No obstante, el comunicado aclara que este convenio no incluye imágenes ni voces de artistas reales.

Se dice que esta colaboración amplía “de manera reflexiva y responsable” el alcance de la narrativa de la compañía a través de la inteligencia artificial generativa.

“Unir las historias y personajes icónicos de Disney con la tecnología innovadora de OpenAI pone la imaginación y la creatividad directamente en manos de los fans, de maneras nunca antes vistas, permitiéndoles conectar de forma más personal con los personajes y las historias que aman”, anunció el comunicado.

Por su parte, Sam Altman, cofundador y director ejecutivo de OpenAI, destacó que este acuerdo demuestra cómo las empresas de IA y los líderes creativos pueden trabajar juntos de manera responsable, fomentando la innovación, respetando la creatividad y acercando las obras a nuevas y amplias audiencias.

