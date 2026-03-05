"Ahora es imposible": sale a la luz video de Yeison Jiménez cantando junto a Sonia Restrepo, el amor de su vida

La muerte de Yeison Jiménez sigue causando consternación entre sus seguidores, familiares, amigos y colegas.

El 'aventurero', que se había posicionado como el mejor cantante de música popular en la actualidad, murió el 10 de enero de 2026, luego de que su avioneta se precipitara en la vereda Romita, en Boyacá, y se incinerara.

La Aeronáutica Civil, en un informe preliminar, indicó que la avioneta estaba en condiciones 'aeronavegables', que realizó tres viajes el día anterior y que recientemente había tenido un mantenimiento en uno de sus motores.

Sin embargo, los investigadores continúan analizando cuál fue la causa exacta de que la aeronave haya perdido altura de manera inesperada hasta estrellarse.

El amor de la vida de Yeison Jiménez fue Sonia Restrepo, con quien compartió más de 10 años y construyó una familia unida junto a tres hijos.

Ella, tras la tragedia aérea, ha sido una de las personas que ha dejado claro que el legado del artista perdurará por siempre y por eso ha estado de acuerdo con que se realicen los conciertos y se lancen las canciones que se habían grabado.

Además, en las redes sociales se ha recordado un momento especial en el que Yeison Jiménez cantó junto a Sonia Restrepo, su gran amor.

Este es el video en el que se recordó a Yeison Jiménez cantando con Sonia Restrepo, su esposa

En el video que se ha vuelto viral en redes sociales como TikTok, se puede percibir que Yeison Jiménez se encontraba en una tienda junto a sus familiares.

El artista estaba compartiendo algunos tragos con ellos y, en medio de esa coyuntura, tomó un micrófono y comenzó a cantar varias canciones del género popular.

Una de ellas fue 'Amor escondido', del Charrito Negro, y su esposa también la interpretó a todo pulmón.

Lo sucedido en esa ocasión se puede ver en este video:

Este ha sido el más reciente mensaje de Sonia Restrepo, la esposa de Yeison Jiménez, en redes sociales

Sonia Restrepo siempre se ha caracterizado por ser una persona alejada de las redes sociales.

RELACIONADO Salió a la luz conmovedora videollamada de Yeison Jiménez antes de su muerte

Sin embargo, en los últimos días, en medio del cumpleaños de su hija Thaliana, compartió algunas fotos y le agradeció a la empresa que preparó la torta.

"Otro año más celebrando la vida de mi hija. Gracias por ser tan detallistas siempre", escribió Sonia Restrepo.