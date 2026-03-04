Salió a la luz conmovedora videollamada de Yeison Jiménez antes de su muerte

Yeison Jiménez, a sus 34 años, murió el sábado 10 de enero de 2026.

El cantante, junto a su piloto Fernando Torres y sus compañeros Waisman Mora, Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez y Óscar Marín, tenía la intención de llegar a Medellín para desplazarse en una camioneta hasta Marinilla, Antioquia, y cumplir con un concierto agendado.

Sin embargo, a los pocos minutos de que la avioneta despegó del Aeropuerto de Paipa, tuvo una falla que aún no ha sido esclarecida y cayó en picada en la vereda Romita, en Boyacá.

Desde ese día, el legado de Yeison Jiménez ha continuado debido a que su banda musical ha seguido cantando sus canciones y sus familiares y seguidores se han encargado de cumplir sus sueños, a pesar de que él ya no se encuentra en este plano terrenal.

Asimismo, sus hermanos lo han tenido muy presente en sus pensamientos y han continuado compartiendo algunos recuerdos con él.

Fue así como, en las últimas horas, Alejandro Jiménez, su consanguíneo, recordó una de las videollamadas que el 'aventurero' le realizó.

Video: esta fue la videollamada que realizó Yeison Jiménez antes de su muerte y salió a la luz

El 3 de marzo, en una historia de Instagram, el hermano de Yeison Jiménez manifestó que él lo llamaba de manera inesperada y siempre le sacaba las sonrisas que necesitaba.

En la grabación se puede ver que Alejandro le muestra a Yeison en dónde se encuentra y que juntos se ríen de manera constante.

"Me quedaré con tus lindos recuerdos y tus llamadas repentinas", fue el mensaje que escribió Alejandro Jiménez al recordar la videollamada junto a su hermano.

Este fue el mensaje de Alejandro Jiménez, hermano de Yeison Jiménez, cuando se cumplió un mes del accidente aéreo

El pasado 10 de febrero, Alejandro Jiménez compartió un video de una fiesta junto a Yeison Jiménez y le dedicó las siguientes palabras:

