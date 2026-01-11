Sentida reacción de Juan Pablo Raba, a quien Yeison Jiménez le reveló que soñó con su muerte en un accidente aéreo

Yeison Jiménez, el cantante que marcó una época en la música popular colombiana, murió en la tarde del 10 de enero de 2026.

El artista iba en una avioneta que despegó en el Aeropuerto de Paipa y se estrelló contra el suelo en la vereda Romita.

Sin embargo, las autoridades aún no han determinado cuáles pudieron ser las causas exactas del accidente y continúan investigando a fondo.

Los fanáticos de Yeison Jiménez no solo están conmocionados por su inesperada partida, sino que también porque el cantante, en un pódcast con Juan Pablo Raba, reveló que se soñó tres veces con un trágico accidente aéreo.

Su testimonio fue el siguiente:

Por lo tanto, Juan Pablo Raba, tras la confirmación del fallecimiento, recordó un emotivo abrazo que tuvo con Yeison Jiménez y le dedicó unas sentidas palabras de último adiós.

Esta fue la reacción de Juan Pablo Raba tras la muerte de Yeison Jiménez

Juan Pablo Raba no solo habló con Yeison Jiménez a corazón abierto, sino que conectó con él de una manera especial. En consecuencia, mediante una foto, dejó ver cómo fue uno de sus últimos abrazos.

"Me quedo con tu generosidad, con tu sonrisa, con tu entusiasmo, con tus ganas, tu fuerza y tu honestidad. Me quedo con este abrazo. Descansa en paz", escribió el actor.

¿Cómo fueron los últimos instantes de vida de Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez, el intérprete de 'Te deseo lo mejor', tuvo un concierto en Málaga, Santander, en la noche del viernes 9 de enero.

Luego del show musical, el artista se quedó descansando en un hotel de ese municipio y, sobre las 10:15 de la mañana del 10 de enero, partió hacia Paipa, Boyacá, en un vehículo.

Además, pasadas las 3:00 de la tarde llegó al Aeropuerto de Paipa y se subió a la avioneta que, desafortunadamente, tuvo el siniestro.