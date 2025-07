La dura confesión de Yina Calderón sobre 'Epa Colombia' en la cárcel: ¿Por qué no la ha visitado?

En las últimas horas, Yina Calderón rompió el silencio sobre una de las preguntas que más se le han hecho desde que terminó su participación en La Casa de los Famosos: ¿por qué no ha visitado a su amiga Epa Colombia en la cárcel?

La influencer, conocida por su paso en realities del Canal RCN y por su sinceridad frente a las cámaras, habló con Buen Día Colombia y explicó lo que realmente ocurre.

Yina Calderón explicó por qué no ha ido a El Buen Pastor

En entrevista con el matutino del Canal RCN, Yina aclaró que no ha visitado a Daneidy Barrera —nombre real de 'Epa Colombi'a— en la cárcel El Buen Pastor, no por falta de afecto o compromiso, sino por una petición directa de la propia empresaria.

“No, yo no la puedo ver, ella no está bien emocionalmente, ¿me entiendes?”, expresó con evidente tristeza.

Calderón aseguró que 'Epa' solo desea ver a su mamá ya su esposa, una decisión que respeta totalmente: “No es porque no quiera, es porque no quiere ver sino a su mamá ya su esposa, es entendible, está en una cárcel, ella no está en un 'reality'”.

Yina planea llevarle mariachis a 'Epa Colombia' por su cumpleaños

Yina reveló que, a pesar de no poder verla personalmente, no se olvida de ella y ya tiene un gesto especial planeado para su próximo cumpleaños.

“Cumple años la otra semana, vamos a ir a llevarle unos mariachis afuera de la cárcel, por allá en una esquina, a ver si nos dejan tirarle unos globos”.

Estas palabras muestran que, pese a la distancia y la difícil situación, la amistad entre Yina y Epa sigue intacta y llena de apoyo incondicional.