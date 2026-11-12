Yina Calderón anunció que se someterá a nuevas operaciones estéticas: preocupó a seguidores

La influenciadora y empresaria colombiana Yina Calderón anunció que tiene previsto someterse a nuevos procedimientos estéticos. La decisión fue compartida con sus seguidores a través de Instagram, donde explicó cuáles son las intervenciones que tiene en mente y anticipó que podría dejar de publicar contenido durante su recuperación.

"Si me distancio de las redes sociales es porque a lo mejor voy a estar operada", comentó Yina, entregando detalles sobre los planes profesionales que tiene por delante y la participación en algunas producciones internacionales.

¿Qué cirugías y retoques estéticos anunció Yina Calderón?

Entre los cambios que mencionó se encuentran una nueva intervención en la nariz, un aumento de volumen en los labios y el retiro de sus prótesis mamarias, una decisión que relacionó con su actual contextura física, pues manifestó que se encuentra bastante delgada.

Decidí hacerme unas cositas, entonces me voy a retocar la nariz, me voy a quitar la prótesis de los senos, yo estoy muy delgada, la verdad… Me quiero hacer un poquitico de labio.

La noticia generó comentarios divididos entre los internautas. Algunos manifestaron preocupación y le recordaron las complicaciones que había enfrentado anteriormente por intervenciones estéticas, mientras que otros mostraron interés por conocer los resultados de los cambios que anunció.

De momento, no hay una fecha específica para estos nuevos procedimientos y tampoco explicó si ya consiguió a los profesionales que se encargarán de los mismos.