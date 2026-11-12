Equipo de la Liga BetPlay cambiaría de sede para 2027: una capital se quedaría sin fútbol profesional

Llaneros FC cambiaría de sede para disputar sus partidos como local en 2027. El presidente del equipo, Juan Carlos Trujillo, anunció que Guamal, municipio del departamento del Meta, recibirá al conjunto profesional, que dejaría de jugar en el estadio Bello Horizonte-Rey Pelé de Villavicencio.

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El anuncio lo hizo Trujillo a través de sus redes sociales, donde publicó un mensaje dirigido a los habitantes de Guamal: "En 2027, Guamal nos abre sus puertas para jugar nuestros partidos profesionales". El dirigente también aseguró que la Dimayor ya conoce la intención del club de cambiar su sede y señaló que las adecuaciones locativas del escenario deportivo comenzarían el próximo 1 de diciembre, siempre que cuenten con la autorización de las autoridades locales.

El presidente de Llaneros agradeció al alcalde de Guamal, Fernando Peña, por acompañar el proceso de transición. Además, destacó la ubicación del municipio, que se encuentra aproximadamente a 40 minutos de Villavicencio.

¿Por qué Llaneros dejaría de jugar en Villavicencio?

El traslado tendría como antecedente las diferencias que el club ha manifestado con el Idermeta, entidad encargada de la administración del estadio Bello Horizonte.

El presidente Trujillo ha hablado con diferentes medios de comunicación sobre dificultades a nivel económico para usar el escenario deportivo, algunas trabas para usarlo en entrenamientos y ya había planteado la posibilidad de salir de Villavicencio.

¿Qué pasará con el estadio de Guamal y la sede de Llaneros en 2027?

De acuerdo con el anuncio de Juan Carlos Trujillo, las adecuaciones del escenario deportivo de Guamal están previstas para comenzar el 1 de diciembre de 2026. Sin embargo, el inicio de las obras depende de la autorización de las autoridades locales, por lo que todavía deben conocerse los detalles técnicos de la intervención y las condiciones del escenario para recibir partidos profesionales.

De momento, el dirigente presentó algunos renders sobre el estadio de Guamal, por lo que habrá que esperar para conocer si el estadio cuenta con las condiciones necesarias para albergar partidos de primera división y si la Dimayor aprueba el traslado de su sede.