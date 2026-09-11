CANAL RCN
Tendencias

Revelan foto de Yina Calderón en la cárcel durante su visita a 'Epa Colombia'

La influenciadora visitó a su amiga en la cárcel de La Picaleña de Ibagué para asistir a una ceremonia de graduación tras un curso de maquillaje.

Foto: captura de pantalla de la audiencia y Canal RCN.

Noticias RCN

noviembre 09 de 2026
09:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Yina Calderón visitó por primera vez a 'Epa Colombia' desde que está en la cárcel. La influenciadora estuvo presente en la cárcel de La Picaleña en Ibagué para estar presente en una ceremonia de graduación de la empresaria tras hacer un curso de maquillaje en el centro penitenciario.

Así pasa sus días Epa Colombia en prisión: su pareja reveló detalles de la visita
RELACIONADO

Así pasa sus días Epa Colombia en prisión: su pareja reveló detalles de la visita

En sus redes sociales, Yina entregó detalles sobre lo que fue la visita, explicando que se encuentra en buen estado de salud y que está optimista con relación a que próximamente tendrá el beneficio de la prisión domiciliaria.

Así luce 'Epa Colombia' en la cárcel de Ibagué

A través de las historias de Instagram de Karol Samantha, pareja sentimental de 'Epa Colombia', mostró una fotografía en donde se evidencia el momento en el que Yina Calderón estuvo presente en la cárcel de la capital tolimense.

Ambas influenciadoras aparecen posando junto a otras reclusas. Mientras Yina se encuentra de pie vistiendo una sudadera roja y una camiseta blanca, Daneidy Barrera está sentada en el suelo vistiendo el uniforme de la prisión y usando una corona dorada.

Además, también aparecen funcionarias del Inpec, la Gobernación de Tolima y la Alcaldía de Ibagué, quienes acompañaron el proceso formativo de las privadas de la libertad que completaron con éxito el curso de maquillaje.

Yina Calderón en la cárcel de Ibagué
FOTO: Redes sociales
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

¿Es él? Camilo Cifuentes, el influencer 'incógnito', publicó una foto sin máscaras

Artistas

Kris R no se quedó callado ante las burlas por el nombre de su hijo con Karina García

Astrología

"Se visualiza": Mhoni Vidente realizó llamativa predicción sobre un futuro presidencial

Otras Noticias

Hidroituango

Nivel de Hidroituango alcanza sus máximos de cara a los peores meses del fenómeno de El Niño

Desde la central hidroeléctrica insisten en que mayores reservas se traducen en mayor capacidad de generación.

Daniel Ortega

Daniel Ortega reapareció y generó dudas sobre su salud: le costó caminar y se le vio deteriorado

Luego de más de 60 días, Ortega reapareció en un evento público.

Liga BetPlay

¡Uno menos en la pelea! Cúcuta no pudo con Junior y quedó prácticamente eliminado de la Liga BetPlay

Secretaría de Educación

¿Hasta cuándo van las vacaciones en colegios públicos? Revelan calendario escolar 2027

OMS

Ensayo clínico incorporará vacunas contra el ébola: esto explicó la OMS