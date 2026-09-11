Revelan foto de Yina Calderón en la cárcel durante su visita a 'Epa Colombia'

Yina Calderón visitó por primera vez a 'Epa Colombia' desde que está en la cárcel. La influenciadora estuvo presente en la cárcel de La Picaleña en Ibagué para estar presente en una ceremonia de graduación de la empresaria tras hacer un curso de maquillaje en el centro penitenciario.

En sus redes sociales, Yina entregó detalles sobre lo que fue la visita, explicando que se encuentra en buen estado de salud y que está optimista con relación a que próximamente tendrá el beneficio de la prisión domiciliaria.

Así luce 'Epa Colombia' en la cárcel de Ibagué

A través de las historias de Instagram de Karol Samantha, pareja sentimental de 'Epa Colombia', mostró una fotografía en donde se evidencia el momento en el que Yina Calderón estuvo presente en la cárcel de la capital tolimense.

Ambas influenciadoras aparecen posando junto a otras reclusas. Mientras Yina se encuentra de pie vistiendo una sudadera roja y una camiseta blanca, Daneidy Barrera está sentada en el suelo vistiendo el uniforme de la prisión y usando una corona dorada.

Además, también aparecen funcionarias del Inpec, la Gobernación de Tolima y la Alcaldía de Ibagué, quienes acompañaron el proceso formativo de las privadas de la libertad que completaron con éxito el curso de maquillaje.