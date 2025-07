Yina Calderón atacó sin piedad el nuevo tema de Altafulla: explosivas palabras en video

La Casa de los Famosos Colombia sigue generando titulares, pese a haber culminado.

En esta ocasión, la influenciadora Yina Calderón se convirtió en el centro de la atención tras realizar fuertes declaraciones en contra del cantante Altafulla, especialmente en lo referente a su manera de interpretar y a una canción que, aparentemente, estaría dedicada a Karina García, otra ex participante del reality.

En medio de una de sus acostumbradas transmisiones en vivo, Yina no dudó en expresar su opinión, sin tapujos, sobre la producción musical de Altafulla.

Más allá de las diferencias que puedan existir entre ellos y Karina García tras su paso por el programa, la influenciadora fue contundente al calificar la canción como "mala", sintiendo que el artista podría haber ofrecido un trabajo de mayor calidad.

Altafulla fue objeto de las críticas por Yina Calderón

Las críticas de Yina Calderón se centraron principalmente en la calidad artística y el potencial comercial de la canción en cuestión.

Según sus palabras textuales, la influenciadora consideró que la producción carecía de atractivo y la comparó, de manera despectiva, con una "canción hecha de primaria".

Además, insinuó que la inspiración detrás del tema parecía enfocarse más en la relación entre Altafulla y Karina García dentro del reality, en lugar de buscar una melodía con mayor resonancia para el público.

Pero las declaraciones de Yina fueron aún más allá al cuestionar directamente las habilidades vocales del cantante.

Con su característico estilo directo, aseguró que Altafulla "no cantaba", llegando incluso a afirmar que ella misma o su sobrino poseían mejores aptitudes para el canto.

"Canto más yo que ese malpar*d#, canta más mi sobrino", fueron sus explosivas palabras, generando una ola de reacciones en las redes sociales.

Yina Calderón arremetió contra Altafulla

A pesar de la dureza de sus críticas, Yina Calderón intentó matizar sus declaraciones, asegurando que sus comentarios se limitaban estrictamente a su percepción sobre la música y el talento de Altafulla.

Afirmó no tener ningún problema personal con el artista en la actualidad. "El man ya me da igual, si me dice hola, yo le digo hola. Me parece que es un man pintoso, pero ese man no canta", puntualizó, dejando entrever que, si bien no tiene animadversión hacia su persona, su opinión sobre sus capacidades musicales sigue siendo negativa.

Estas declaraciones, como era de esperarse, no pasaron desapercibidas y continuaron alimentando el debate en el universo digital.