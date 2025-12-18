CANAL RCN
Tendencias

"Con toda la fe": actriz colombiana rompió el silencio y reveló detalles claves de su salud tras enfermedad diagnosticada

La actriz informó que tuvieron que realizarle un nuevo tratamiento. ¿Qué le han explicado los especialistas?

Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 18 de 2025
03:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hace unos meses, Michell Orozco, la joven actriz colombiana que hizo parte de producciones memorables como 'El capo', 'Lady, la vendedora de rosas' y 'Darío Gómez, el rey del despecho', informó que fue diagnosticada con urticaria.

La actriz, en su relato, explicó que tan solo está durmiendo tres horas debido a que de un momento a otro todo su cuerpo puede brotarse.

Preocupación por reconocida actriz: reveló que la diagnosticaron con esta enfermedad
RELACIONADO

Preocupación por reconocida actriz: reveló que la diagnosticaron con esta enfermedad

Además, indicó que está siendo juiciosa con los medicamentos recetados por los especialistas, pero que aun así la alergia sigue siendo constante.

Sin embargo, en las últimas horas, la actriz Michell Orozco publicó un nuevo video en sus redes sociales y reveló que se sometió a un nuevo tratamiento y que está confiada en que su urticaria pueda desaparecer completamente en el 2026.

Estos fueron los nuevos detalles que Michell Orozco, la actriz colombiana, reveló de su estado de salud

En su cuenta de Instagram, Michell Orozco aseguró que estaba viviendo uno de los días más especiales desde que fue diagnosticada con urticaria debido a que le proporcionarían un medicamento que podría curarla y mejorar su calidad de vida.

"Después de tres meses con el diagnóstico de urticaria crónica espontánea, por fin me van a poner el medicamento que me va a quitar esto por completo. Esta enfermedad se trata primero con los antihistamínicos, a los cuales mi cuerpo no quiso responder hasta tener que llegar a este tratamiento que es para los casos más difíciles", comenzó diciendo la actriz Michelle Orozco.

"Me van a hacer una aplicación subcutánea de medicamento biológico. Me van a poner omalizumab, que es un anticuerpo que prácticamente se encarga de bloquear la inmunoglobulina para que no me brote", agregó.

Además, después de que retornó a casa, hizo énfasis nuevamente en que anhela volver a su vida normal y poder comer sin restricciones.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Michell Orozco, la actriz colombiana, tras su nuevo tratamiento

Los seguidores de Michell Orozco se alegraron al máximo con la noticia que ella entregó y le desearon los mejores resultados.

Reconocida actriz revela el grave daño en su rostro tras cirugía estética fallida
RELACIONADO

Reconocida actriz revela el grave daño en su rostro tras cirugía estética fallida

"A celebrar", "esa es la solución, bienvenida a la vida de nuevo", "me alegra un montón", "qué bendición", "hermosa, estarás sana", "Dios te bendiga" y "pronta recuperación", han sido algunos de los mensajes.

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Video: cantante sufre descarga eléctrica en pleno concierto y causa conmoción

Aplicaciones

Yango lanza Order Pool en Colombia: conductores ahora eligen viajes por destino y distancia

Yina Calderón

“Es mucho show”: Yina Calderón cuestionó la reacción de Lina Tejeiro por la muerte de su mascota

Otras Noticias

Visa

País sudamericano se sumaría a la lista para entrar a Estados Unidos sin visa: este es

Esta nación se encuentra en proceso para no requerir este documento de ingreso a suelo americano.

América de Cali

América de Cali y la figura que pidió David González para 2026: ya hay negociaciones adelantadas

El cuadro escarlata ya estableció los primeros contactos para hacerse con los servicios de un viejo conocido del cuerpo técnico.

Pico y placa

¡Pilas! Así operará el plan éxodo, el pico y placa y la movilidad hacia la vía al Llano en temporada decembrina

Dólar

¿Imprevisto cambio en el precio del dólar en Colombia en el cierre de hoy 18 de diciembre de 2025? Así se cotizó

Salud mental

Uno de dos colombianos aumenta su ansiedad, tristeza e irritabilidad en diciembre, según encuesta