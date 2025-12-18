"Con toda la fe": actriz colombiana rompió el silencio y reveló detalles claves de su salud tras enfermedad diagnosticada

Hace unos meses, Michell Orozco, la joven actriz colombiana que hizo parte de producciones memorables como 'El capo', 'Lady, la vendedora de rosas' y 'Darío Gómez, el rey del despecho', informó que fue diagnosticada con urticaria.

La actriz, en su relato, explicó que tan solo está durmiendo tres horas debido a que de un momento a otro todo su cuerpo puede brotarse.

Además, indicó que está siendo juiciosa con los medicamentos recetados por los especialistas, pero que aun así la alergia sigue siendo constante.

Sin embargo, en las últimas horas, la actriz Michell Orozco publicó un nuevo video en sus redes sociales y reveló que se sometió a un nuevo tratamiento y que está confiada en que su urticaria pueda desaparecer completamente en el 2026.

Estos fueron los nuevos detalles que Michell Orozco, la actriz colombiana, reveló de su estado de salud

En su cuenta de Instagram, Michell Orozco aseguró que estaba viviendo uno de los días más especiales desde que fue diagnosticada con urticaria debido a que le proporcionarían un medicamento que podría curarla y mejorar su calidad de vida.

"Después de tres meses con el diagnóstico de urticaria crónica espontánea, por fin me van a poner el medicamento que me va a quitar esto por completo. Esta enfermedad se trata primero con los antihistamínicos, a los cuales mi cuerpo no quiso responder hasta tener que llegar a este tratamiento que es para los casos más difíciles", comenzó diciendo la actriz Michelle Orozco.

"Me van a hacer una aplicación subcutánea de medicamento biológico. Me van a poner omalizumab, que es un anticuerpo que prácticamente se encarga de bloquear la inmunoglobulina para que no me brote", agregó.

Además, después de que retornó a casa, hizo énfasis nuevamente en que anhela volver a su vida normal y poder comer sin restricciones.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Michell Orozco, la actriz colombiana, tras su nuevo tratamiento

Los seguidores de Michell Orozco se alegraron al máximo con la noticia que ella entregó y le desearon los mejores resultados.

"A celebrar", "esa es la solución, bienvenida a la vida de nuevo", "me alegra un montón", "qué bendición", "hermosa, estarás sana", "Dios te bendiga" y "pronta recuperación", han sido algunos de los mensajes.