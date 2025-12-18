Harold Santiago Mosquera no firmará con América ni con Millonarios: ya tiene equipo hasta el 2027

Cuando todo indicaba que su futuro inmediato estaría en el fútbol colombiano, el panorama dio un giro inesperado. Harold Santiago Mosquera, uno de los nombres más mencionados en el actual mercado de fichajes, finalmente no vestirá ni la camiseta de Millonarios ni la de América de Cali.

En las últimas horas se confirmó que el extremo colombiano continuará su carrera fuera del país, en una operación que tomó por sorpresa a más de un club y a buena parte de la hinchada.

El atacante, que había sido vinculado con fuerza a dos de los equipos más grandes del FPC, tomó una decisión que cambia por completo el rumbo de su carrera deportiva.

La información fue revelada por el periodista deportivo Julian Capera que dio a conocer el destino definitivo del jugador tras varios días de versiones cruzadas.

Harold Mosquera continuará su carrera en el fútbol paraguayo

El próximo equipo de Harold Santiago Mosquera será Cerro Porteño. El club paraguayo alcanzó un acuerdo total con el futbolista colombiano, quien firmará contrato hasta diciembre de 2027.

La operación se concretó por pedido expreso del entrenador Jorge Bava, quien ve en Mosquera una pieza clave para fortalecer el frente ofensivo de cara a los retos locales e internacionales.

Este movimiento descarta por completo su llegada a Millonarios, club donde el jugador fue campeón en 2017 y al que fue vinculado nuevamente en este mercado como una opción para reforzar las bandas.

Aunque existió interés y sondeos, nunca se alcanzó un acuerdo formal que permitiera avanzar en la negociación.

¿América de Cali recibirá compensación tras frustrado acuerdo con Santiago Mosquera?

El caso con América de Cali fue distinto. Mosquera llegó a tener un acuerdo verbal con el conjunto escarlata, lo que hizo pensar que su fichaje estaba prácticamente cerrado.

Sin embargo, la irrupción de Cerro Porteño cambió el escenario en cuestión de horas. Ante la no ejecución del acuerdo preliminar, América recibirá una compensación económica, como parte de lo pactado entre las partes involucradas.

La noticia generó reacciones divididas entre los hinchas americanos, que veían en Mosquera un refuerzo importante para el proyecto deportivo.

No obstante, desde el entorno del jugador se priorizó la opción internacional y la estabilidad contractual que ofrecía el club paraguayo.

Con este fichaje, Cerro Porteño suma a un futbolista con experiencia en el fútbol colombiano e internacional, mientras que Mosquera asume un nuevo desafío en su carrera.