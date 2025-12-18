Karol G protagoniza el famoso ‘Billions Club’ de Spotify: ¿de qué se trata el reconocimiento?

No cabe duda de que Karol G es una de las artistas más influyentes, sobresalientes e importantes para la industria musical del mundo.

Por esto, dentro de su amplio catálogo de logros ahora se suma su reconocimiento en el ‘Billions Club’ de Spotify con el que se reconocen las canciones que han llegado al billón de reproducciones en la plataforma de streaming.

Karol G recibe homenaje en el ‘Billions Club’ de Spotify

Carolina Giraldo logró un hito trascendental en su carrera musical, pues la antioqueña fue homenajeada para la nueva entrega del ‘Billions Club’ de Spotify al incluir dentro de esta a ocho de sus canciones más exitosas de su carrera musical.

De esta manera, la mujer protagonizó un clip en donde explicó el éxito detrás de cada una de sus canciones, dentro de las cuales también se encuentran varias de sus colaboraciones más exitosas.

En primer lugar se encuentra ‘Tusa’, una de las canciones más premiadas de la cantante y que fue una obra en conjunto con Nicki Minaj. Esta colaboración fue la primera en lograr el billón de reproducciones en la plataforma por lo que su éxito parte de la inédita fusión que combinó su letra en inglés y español.

‘Provenza’ entra en el listado por lo que Giraldo reveló que dicha melodía, realizada cuando se encontraba finalizando su era de cabello azul, se convirtió en un símbolo con el que ella logró reencontrarse consigo misma.

‘Mamiii’, junto a Becky G, fue descrita por la cantante como un elemento de poder y complicidad, pues la paisa logró crear una gran amistad junto a la cantante estadounidense.

Por otro lado, Karol habló en exclusiva de ‘TQG’ ya que dicha colaboración con Shakira tampoco se hizo esperar en el listado. Según sus declaraciones, el significado real de estas siglas corresponde a la frase “te quedé grande” y Carolina justificó que poseer una colaboración con la barranquillera es una experiencia “de otro planeta”.

‘Amargura’ fue determinante ya que al cantar dicha melodía por primera vez ante su público, en Puerto Rico, la llevó a decidirse en realizar su titánico tour de su álbum ‘Mañana será bonito’.

Seguido de esto, ‘Qlona’, junto a Peso Pluma, fue definida por la artista como la mejor oportunidad para que las mujeres puedan sentirse bellas y hermosas por lo que está dentro de sus favoritas.

‘Si antes te hubiera conocido’, canción que la llevó a obtener recientemente tres premios Grammy, logró reunir a personas de diferentes edades por lo que dicha experiencia la llevó a identificar el impacto generacional de su música.

Karol G envía mensaje a su fanaticada

Finalmente, la antioqueña no dudó en enviar un especial y sentido mensaje a todos sus oyentes ya que agradeció la oportunidad que le brindaron de tener cerca de dos canciones en el ‘Billions Club’ de cada una de sus etapas musicales.

“A mis fanáticos les quiero decir que los amo y les agradezco cada minuto que han escuchado mi música. Más allá de eso, agradecerles todo el amor que me regalan porque creo que han hecho que esta mujer de aquí se llene de seguridad y motivación para seguir haciendo lo que hago. Gracias por estos 8 billones de reproducciones”, finalizó.