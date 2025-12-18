JEP identifica quinta víctima en La Escombrera a un año de los hallazgos en Medellín

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó la identificación de una quinta víctima en La Escombrera, sector de la Comuna 13 de Medellín señalado históricamente como fosa común.

Se trata de una niña de 17 años, desaparecida el 24 de agosto de 2002 por paramilitares del Bloque Cacique Nutibara. El Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) halló el cuerpo el pasado 15 de julio y, tras un proceso científico adelantado por el Instituto Nacional de Medicina Legal, se logró establecer su plena identidad. La JEP informó que “ahora se desarrollarán todas las gestiones necesarias para poder entregar el cuerpo de forma digna a su familia”.

Conmemoración y avances en la búsqueda

La confirmación coincide con la conmemoración de un año del hallazgo de los dos primeros cuerpos en La Escombrera, el 18 de diciembre de 2024. Según la JEP, este hecho “reafirmó las denuncias que durante años las familias buscadoras habían sostenido: La Escombrera es una fosa común donde fueron ocultados cuerpos de víctimas de desaparición forzada”.

Durante 2025, la jurisdicción mantuvo activa la búsqueda judicial bajo medidas cautelares. En enero se recuperaron dos cuerpos y, en los meses siguientes, tres más, para un total de siete exhumaciones desde 2024. De ellos, cinco han sido identificados y cuatro entregados a sus familias en actos reservados y coordinados con las entidades competentes.

¿Cuáles son los retos que enfrenta la JEP?

La JEP destacó que la continuidad de las labores forenses depende del cumplimiento del Auto AI-48 de 2025, que vinculó a los ministerios de Hacienda y del Interior para garantizar recursos estables, maquinaria y personal especializado.

“La cooperación institucional ha permitido mantener el ritmo de trabajo previsto y fortalecer las capacidades técnicas en el terreno”, señaló la entidad, reconociendo además el apoyo financiero y logístico de la Alcaldía de Medellín.

Las víctimas y sus organizaciones esperan que en 2026 se mantenga el compromiso estatal para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido en la Comuna 13 y en la búsqueda de desaparecidos en La Escombrera, considerada un lugar emblemático para la memoria y la verdad en Colombia.