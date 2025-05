Yina Calderón rompió el silencio y contó cómo fue su romance fugaz con Maluma

En las últimas horas, Maluma fue tema de conversación en La Casa de los Famosos Colombia 2025. Mateo Varela, Norma Nivia y 'La Toxi Costeña' elogiaron su apariencia física y aprovecharon que estaban conversando con Yina Calderón para preguntarle cómo había logrado darle un beso al cantante.

Tras esa pregunta, la DJ y empresaria se atrevió a contar cómo conoció al reguetonero y por qué terminaron teniendo un romance fugaz. ¿Cuál fue su versión? Entérese de todos los detalles aquí en Noticias RCN.

En video: así fue como Yina Calderón llegó a tener un romance fugaz con Maluma

En la conversación que se llevó a cabo en la sala de La Casa de los Famosos Colombia 2025, Yina Calderón confesó que decidió hablar de Maluma por estrategia para ingresar a Protagonistas de Nuestra Tele.

Sin embargo, finalmente logró conocerlo y, según ella, el cantante le pidió un beso que, aunque al principio no quería, terminó correspondiendo.

"Yo sabía que mi historia de vida era muy normal. Obviamente, muy humilde, pero hay gente que vive historias más fuertes. Entonces yo dije que tenía que entrar como sea a Protagonistas de Nuestra Tele, quedé muy lejos en la fila y busqué una historia que pudiera vender", explicó Yina Calderón.

"Dije que me gustaba Maluma, pero yo estaba concentrada en el reality. Yo lo veía como un pelado bacano, pero no. Sin embargo, una vez vino a la sala, me dijo que si se iba a ir sin que le diera un piquito y a mí siempre me ha dado pena esos temas. Al principio me negué, pero él dijo que por favor y yo manifesté que bueno, que estaba bien", complementó la participante de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

¿Qué es lo último que ha pasado con Yina Calderón en La Casa de los Famosos Colombia 2025?

En estos momentos, la relación de la habitación 'fuego', de la que hace parte Yina Calderón, se encuentra muy debilitada. La razón principal es que tanto la DJ como Yina Calderón tomaron la decisión de apartarse de Karina García y de Andrés Altafulla.

Tras esa situación, se acabó la sección del 'bochinche' y Yina Calderón le manifestó a Karina García que esperaba que no le buscara problemas o, de lo contrario, tendría que revelar detalles que ella sabe de su pasado.

¿Seguirán existiendo discordias? Descúbralo en la pantalla del Canal RCN y en la aplicación digital que puede descargar aquí.