Yina Calderón reveló la identidad del hombre con el que se besó en una fiesta

Yina Calderón volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que se le ve besándose con un hombre durante una fiesta.

Las imágenes, grabadas por un asistente al evento, mostraron a la influencer disfrutando de una noche entre amigos, música, aguardiente y risas. Sin embargo, fue ese instante de cercanía con su acompañante lo que generó especulaciones sobre una posible nueva relación.

Desde su participación en La Casa de los Famosos, donde dejó entrever que tenía una relación secreta, Yina ha insistido en que está soltera. No obstante, este nuevo episodio reavivó los rumores y llevó a sus seguidores a cuestionarla sobre su situación sentimental actual.

El beso que desató los rumores en redes sociales

En el video, se puede ver a Yina Calderón compartiendo alegremente con varios amigos y un hombre con quien, en medio de la emoción del momento, se da un beso.

El gesto no pasó desapercibido y generó todo tipo de comentarios en redes, muchos de ellos apuntando a un supuesto romance oculto.

Sin embargo, Yina no tardó en reaccionar ante la polémica. A través de sus redes sociales, explicó: “A mí no me inventen chismesitos. A ver… resulta que el tipo con el que me di el beso es una amiguita gay, entonces le estaba dando el besito porque es normal entre nosotros las maric@s darnos besitos”.

Yina aclaró que si tiene una relación

Aunque dejó claro que no hay romance con el hombre del video, sorprendió al admitir que sí hay alguien en su vida. “No es que no tenga a nadie. Lo tengo caleto”, comentó, dejando la puerta abierta a nuevas sorpresas.

Yina, fiel a su estilo, volvió a encender las redes con una mezcla de humor, sinceridad y misterio.