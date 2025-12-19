Consejo de Estado toma importante decisión sobre mesada 14 para la fuerza pública: atención pensionados

Este viernes 19 de diciembre, el Consejo de Estado tomó una radical decisión sobre la mesada 14 para la fuerza pública.

Hace algún tiempo, una mujer demandó el acta de 2014 con el que se concedió la mesada 14 para los pensionados por el Ministerio de Defensa, Secretaría General, Dirección Administrativa y de Grupo Prestaciones Sociales.

Confirma vigencia en el régimen especial

Pues bien, el alto tribunal negó la pretensión de la demanda y declaró probada la falta de legitimación. En pocas palabras, confirmó la vigencia de la mesada. La decisión no cobija a los uniformados que fueron retirados por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía o FF. MM, solo sobre aquellos pensionados por Mindefensa.

En junio de 2024, hubo una importante decisión sobre este derecho. El Congreso aprobó la modificación del artículo 48 en la Constitución con el que se buscó evitar que la mesada 14 dejara de estar vigente.

Ley para devolver la mesada 14

José Vicente Carreño, senador del partido Centro Democrático, precisó que la idea fue darle un rango constitucional a la mesada. Esto, entonces, impide que a través de un decreto u otra medida se le deje de proporcionar a los beneficiados.

Ahora bien, para que alguien tenga derecho a esta, debe cumplir haber estado 20 años siendo militar o 25 para los policías. En caso de estar vinculado al sector Defensa, tuvo que haber prestado los servicios antes de 1994.

Con la aprobación de la ley, se le sumó casi un billón de pesos al presupuesto ($953.553.485.139) al sector. Además, buscó beneficiar a más de 244 mil familias.

“Hay una cosa muy importante y es la inclusión de los civiles que prestan servicio al interior de esas guarniciones y comandos de policías de fuerzas militares, que también se van a incluir”, precisó en aquel momento el senador Germán Blanco del partido Conservador.