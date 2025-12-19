Colombianos ya pueden ir sin visa a este país europeo: viajes deben ser cortos

La Cancillería cumplió con uno de sus propósitos para antes de que acabara el año: lograr que los colombianos viajen a un país europeo sin visa. Las relaciones diplomáticas con este se encuentran vigentes desde 1992.

A partir de este viernes 19 de diciembre, comenzó a aplicar la exención de visa para ir a Bielorrusia. Importante tener en cuenta que la medida es mutua, pero cobija solo estadías cortas.

Viajar a Bielorrusia sin visa es una realidad

Es decir, rige para los viajes de máximo 90 días, exclusivo para las visas de turismo. Por lo tanto, no abarca fines laborales o de estudio.

La puesta en marcha responde al convenio firmado el 9 de abril de 2025. Desde ese momento, se realizaron los procedimientos internos entre los países.

De acuerdo con el Observatorio de Complejidad Económica, a pesar de no ser el principal actor económico, en 2023 Colombia le exportó mayormente flores, animales farmacéuticos y follaje vegetal. También se destacaron los plátanos, café y azúcar.

Comercio entre Colombia y Bielorrusia

La otra cara mostró que Bielorrusia exportó folletos, tuberías de goma y sierras manuales. Históricamente, los envíos igualmente se han centrado en productos derivados del petróleo y fertilizantes.

Uno de los sectores más importantes de Bielorrusia es la agricultura. Se destaca MTZ, siendo responsable del 8% del mercado de tractores a nivel mundial, con modelos que pueden alcanzar los 400 caballos de potencia.

El transporte público es otra apuesta de la nación que integró la Unión Soviética. Por ejemplo, la empresa Stadler Minsk (filial de Stadler) le fabrica trenes a La Paz en Bolivia.

La ubicación geográfica le ha hecho ser referente en este sector, dado que está en el centro del Cinturón Económico de la Ruta de la Seda y es una conexión clave de Eurasia.