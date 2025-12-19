CANAL RCN
Deportes

Deportivo Cali 'rompe' el mercado y mete tres fichajes sorpresivos y de categoría

Deportivo Cali sorprendió con el anuncio de tres refuerzos de categoría para la temporada 2026.

Gamero
Foto: @DeportivoCaliCP

Noticias RCN

diciembre 19 de 2025
07:27 p. m.
De manera completamente inesperada, Deportivo Cali sacudió el mercado del fútbol colombiano y se convirtió en el gran protagonista de las últimas horas. Cuando pocos lo tenían en el radar como animador del periodo de fichajes, el conjunto azucarero sorprendió a propios y extraños al anunciar tres incorporaciones de alto perfil que marcan un antes y un después en su reciente política deportiva.

El equipo vallecaucano, ahora bajo la dirección técnica de Alberto Gamero, dejó un mensaje claro: el 2026 será un año para competir en serio. Con movimientos rápidos y ambiciosos, el club presentó oficialmente al arquero peruano Pedro Gallese, al delantero argentino Juan Dinenno y al defensor colombiano Fernando Álvarez, futbolistas con recorrido, jerarquía y experiencia en escenarios de exigencia.

Tres nombres de peso para un proyecto ambicioso

La llegada de Pedro Gallese representa un salto de calidad evidente para el arco del Deportivo Cali. El guardameta peruano, habitual referente de su selección, aporta liderazgo, experiencia internacional y una trayectoria que lo posiciona como uno de los arqueros más confiables de la región. Su fichaje no solo fortalece la última línea, sino que eleva el estándar competitivo del plantel.

En ataque, el fichaje de Juan Dinenno generó un impacto inmediato. El delantero argentino, reconocido por su capacidad goleadora y su inteligencia para moverse en el área, llega con la misión de convertirse en el referente ofensivo del equipo. Su presencia promete soluciones en partidos cerrados, uno de los déficits que arrastró el club en temporadas anteriores.

Por su parte, Fernando Álvarez refuerza la zaga defensiva con juventud y proyección. El defensor colombiano cuenta con proceso en las selecciones juveniles del país, lo que respalda su potencial y su formación. Su incorporación apunta a consolidar una defensa más sólida y equilibrada.

Gamero lidera una nueva era que ilusiona al hincha azucarero

Históricamente, Deportivo Cali no se ha caracterizado en los últimos años por realizar fichajes de esta magnitud en un mismo mercado. Por eso, el anuncio de estas tres incorporaciones causó sorpresa e ilusión entre los hinchas, que no tardaron en reaccionar positivamente en redes sociales y distintos espacios de opinión.

Alberto Gamero aparece como una figura clave en esta transformación. El entrenador, conocido por su capacidad para potenciar planteles y construir equipos competitivos, contará ahora con herramientas de peso para plasmar su idea de juego. La combinación de experiencia internacional, jerarquía ofensiva y proyección defensiva sugiere un Cali más equilibrado y ambicioso.

Con estos movimientos, el mensaje desde Palmaseca es contundente: Deportivo Cali quiere volver a ser protagonista. El 2026 asoma como una temporada cargada de expectativas para un club que decidió romper el molde y apostar fuerte, despertando nuevamente la ilusión de su hinchada y del fútbol colombiano en general.

