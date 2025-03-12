“Sin resentimientos”: Yina Calderón felicita a Karina tras ganar en reality dominicano

Las redes sociales han viralizado distintos detalles sobre el más reciente triunfo de Karina García en La mansión de Luinny, un reality dominicano que tomó gran popularidad en plataformas como YouTube.

Pese a la compleja contienda que la mujer protagonizó con Yina Calderón en la gran final de la competencia, esta última decidió romper el silencio y manifestarse sobre los acontecimientos que se desarrollaron durante sus últimos instantes en el recinto.

Qué dijo Yina Calderón después de perder en República Dominicana

Ante todo pronóstico, Calderón tomó sus redes sociales para realizar un live y hablar de cerca con todos sus seguidores, quienes manifestaron interés por conocer mayor información sobre su opinión ante el triunfo de su excompañera en La Casa de los Famosos Colombia.

Según la mujer, la decisión de salir del lugar al conocer el nombre de la ganadora fue tomada con el objetivo de evitar “comentarios, fotos y memes” por parte de los internautas, quienes le hicieron algunas críticas durante los últimos días en el lugar.

Así mismo, exaltó la labor que hicieron los fanáticos de la paisa, pues hizo énfasis en la contundencia de sus votaciones a lo largo del programa.

No obstante, la mujer dejó en claro que actualmente no mantiene un sentimiento de rencor en contra de la modelo ya que afirmó que no posee “resentimientos” tras haber quedado en el segundo lugar de la votación.

“Yo sabía que su fandom estaba muy fuerte, siento que mi tema con Karina se cerró en el reality y no tuvimos casi encontrones. No me quedo con resentimientos, ni es mi amiga ni nada, es más… felicitaciones al fandom porque es muy fuerte”, añadió.

Yina Calderón habla sobre Asaf Torres

Por otro lado, Calderón también tuvo la oportunidad de hablar sobre su compañero de juego Asaf Torres, quien ha sido tendencia en redes tras protagonizar un inesperado encuentro íntimo con la mujer.

Aunque aclaró que el hombre fue “gentil” con ella, durante todo el juego, reveló que podría celebrar el último día del año en su compañía. Ante estas declaraciones los internautas manifestaron su interés por conocer mayores detalles de una presunta relación entre ambas celebridades.