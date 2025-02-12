Inmovilizan extravagante vehículo de un polémico influencer en Medellín: el caso es viral

La inmovilización de una camioneta dorada en la avenida Las Palmas de Medellín se volvió viral tras evidenciar el comportamiento del creador de contenido conocido como ‘El Billetudo’.

El vehículo fue detenido por autoridades de tránsito al constatar que circulaba con las placas tapadas, además de un cambio irregular en el color registrado en la licencia de tránsito, acciones que, sumadas a la actitud del influencer durante el procedimiento, encendió nuevamente el debate sobre la manera de actuar en espacios públicos por parte de estas figuras de redes sociales.

¿Quién es 'El Billetudo'?

‘El Billetudo’, un personaje famoso en redes sociales por exhibir lujos, propiedades y vehículos personalizados. En sus publicaciones, se presenta como una persona que pasó de vendedor ambulante a figura digital reconocida.

Su contenido suele girar en torno a la ostentación de riqueza, vehículos exclusivos, viajes en avión privado, caballos y la finca que denomina “Rancho El Billetudo”. Este estilo ha captado una audiencia masiva y ha generado conversación sobre sus actividades y el origen de su fortuna.

Otro aspecto visible en su contenido es la interacción frecuente con comerciantes de esmeraldas en Bogotá. En diferentes publicaciones aparece acompañado de esmeralderos, promocionando piedras preciosas. Estas escenas han contribuido a que parte de su audiencia cuestione si su actividad económica depende exclusivamente de sus plataformas digitales.

Reacciones oficiales y consecuencias del procedimiento

La conducta de ‘El Billetudo’ en las vías de Medellín también generó críticas institucionales. El secretario de Seguridad de la ciudad, Manuel Villa Mejía, cuestionó públicamente sus acciones durante el procedimiento de tránsito.

Como resultado de la infracción detectada, la camioneta dorada terminó en los patios de la Secretaría de Tránsito de Medellín, y ahora el creador deberá asumir un pago cercano al millón de pesos para recuperarla.