Perro se vuelve viral tras robarse un salchichón de un reconocido supermercado

Un video grabado en un supermercado del municipio de Rionegro, Antioquia, se convirtió en tendencia luego de que un perrito ingresara al establecimiento, tomara un salchichón de uno de los estantes y saliera caminando con total tranquilidad. El momento sorprendió a clientes y usuarios digitales, quienes viralizaron rápidamente la escena.

El momento captado en el supermercado

En la grabación, realizada por una persona que se encontraba en el lugar, se observa al perrito de pelaje oscuro moviendo la cola con el salchichón en la boca luego de sacarlo directamente de la sección de embutidos del establecimiento.

En redes reaccionaron con sorpresa y risas. Algunos comentaron lo “inteligente” que les pareció el animal, y uno de los presentes incluso bromeó diciendo que “ese sí sabía hacer mercado”, generando aún más comentarios entre los asistentes.

La reacción del público presente

De acuerdo con testigos, el perro no mostró ninguna actitud agresiva ni temerosa. Durante el momento, varias personas se limitaron a observar o a comentar entre risas la particular escena del perrito saliendo con su comida.

El clip se difundió ampliamente en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde usuarios de distintas ciudades lo compartieron con comentarios humorísticos y mensajes de ternura.

Entre las frases más repetidas figuraron: “déjenlo, él solo quería su almuerzo”, “yo también haría lo mismo si pudiera” y “ese perrito merece que alguien lo adopte”. La escena generó miles de reacciones y se posicionó rápidamente entre los contenidos más vistos del día.