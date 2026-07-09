“Es inhumano”: Yina Calderón habló sobre el presunto embarazo de la Epa Colombia

En el ojo del huracán volvió a estar el nombre de Daneidy Barrera, más conocida como la Epa Colombia, quien se encuentra privada de la libertad tras ser condenada a cinco años de prisión por los delitos de daño en bien ajeno, perturbación al servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas.

Ahora han surgido rumores sobre un posible embarazo de la mujer, quien, según la famosa Yina Calderón, se encontraría atravesando por algunos problemas de salud.

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Yina Calderón habló sobre el presunto embarazo de la Epa Colombia

En horas recientes, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia tomó sus redes sociales para hablar sobre la situación actual de su amiga, pues tachó de “inhumano” al trato que Barrera estaría recibiendo en prisión al, según sus palabras, no poder hablar con su abogada ni su esposa.

“En verdad lo que está pasando con Epa es inhumano. En ningún momento se ha negado que ella haya cometido un error hace dos años que está en la cárcel. No dejarle ver a su abogada, a su esposa, todo lo que está pasando con ella es inhumano”, afirmó.

Así mismo, reveló que, pese a que la famosa era “polémica y escandalosa”, exaltó varias de las virtudes por las que Barrera se solía destacar.

“Yo pude compartir muchas veces con Epa y ella es una buena hija, es buena esposa, es buena hermana, es muy buena jefe, siempre fue muy buena con sus empleados. Sí, era polémica y escandalosa, pero yo no entiendo qué hizo Epa en la vida para merecer lo que le está pasando”, aseguró.

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¿Epa Colombia está embarazada?

Pero uno de los temas con mayor trascendencia mediática fueron sus declaraciones con respecto a los rumores de un posible embarazo de la mujer durante su estancia en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá.

“Pero lo que yo sí les puedo decir es que no está embarazada, eso es mentira. Ustedes saben que yo tengo detector de pruebas de embarazo y la embarazada es otra. No está embarazada, eso es mentira. Sí se encuentra un poco mal de salud porque de verdad lo que está pasando con ella dentro del centro de reclusión en el que está es inhumano, pero siento que su abogada es quien nos debe dar comunicación”, agregó.

Finalmente, la famosa hizo un llamado al presidente electo Abelardo de la Espriella para obtener ayudas de su parte y lograr mejorar las condiciones en las que, según Calderón, se encuentra actualmente la empresaria.