Colombia no tendrá embajadas en Nicaragua y Cuba, anunció el canciller designado Omar Bula

En las últimas horas, Omar Bula, canciller designado por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que el gobierno entrante no establecerá embajadas en Nicaragua y Cuba, aunque mantendrá relaciones diplomáticas mínimas con estos países.

La decisión marca un giro significativo en la política exterior colombiana hacia regímenes que Bula califica abiertamente como dictaduras.

No vamos a legitimar regímenes poniendo una embajada.

Bula explicó que, aunque habrá relaciones, no existirán representaciones diplomáticas plenas. El canciller señaló que podrían utilizarse figuras como encargados de negocios para mantener canales de comunicación mínimos.

El manejo de los pasaportes en el gobierno de Abelardo de la Espriella

Sobre la crisis de pasaportes que costó el cargo a tres cancilleres del gobierno saliente: Álvaro Leyva, Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, Bula prometió transparencia absoluta en el proceso.

"Cualquier decisión que se tome en este sentido, sea para continuar o no continuar con los socios actuales, se definirá públicamente", aseguró, dejando, además, abierta la posibilidad de revisar el actual modelo con Portugal.

No habíamos tenido problemas en el pasado con nuestros pasaportes y presentar documentos que no cumplan las normas internacionales reestigmatiza a los colombianos.

Relaciones de Colombia y Venezuela en el gobierno de la Espriella

En contraste con las relaciones de Colombia con Nicaragua y Cuba, Bula entregó una visión más optimista sobre Venezuela.

Con Venezuela vamos a estar muy cerca. Es una oportunidad gigantesca (…) está en un proceso con tres etapas muy claras: estabilización, recuperación y transición. Explicó que Colombia acompañará este proceso con la expectativa de trabajar juntos en pro de la democracia.

RELACIONADO Fiscalía acusa formalmente al ex canciller Álvaro Leyva por licitación de pasaportes ante la Corte Suprema

Relaciones diplomáticas con Estados Unidos e Israel

Entre las prioridades urgentes, el canciller confirmó el restablecimiento inmediato de relaciones con Estados Unidos e Israel.

Dijo que desde el primer día se trabajará en restablecer estos vínculos, con grupos de trabajo ya concentrados en estas prioridades.

Habíamos sido los aliados preferidos de los Estados Unidos durante mucho tiempo.

Respecto a Israel, con quien Colombia rompió relaciones en el gobierno Petro, Bula indicó que, para el 7 de agosto, día de la posesión presidencial, quedarían oficialmente restablecidas las relaciones diplomáticas mediante decretos que ya se están discutiendo.