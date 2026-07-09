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Ojo: este viernes 10 de julio vence el plazo para pagar el impuesto predial en Bogotá sin intereses

La fecha límite también marca el cierre del concurso Paga tu predial y mejora tu cuadra, que reconocerá hasta 100 cuadras cumplidas en el pago.

Impuesto predial
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

julio 09 de 2026
11:46 a. m.
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Este viernes 10 de julio vence el último plazo del año para pagar el impuesto predial sin intereses ni sanciones. Según datos de la Secretaría de Hacienda, con corte al 30 de junio, la ciudad ha recaudado 4,5 billones de pesos, lo que equivale al 86 % de la meta anual fijada en 5,2 billones.

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De los 2,8 millones de predios obligados, más de 2,3 millones ya están al día con esta obligación tributaria.

Concurso premia a las cuadras más cumplidas

La fecha límite también marca el cierre del concurso Paga tu predial y mejora tu cuadra, que reconocerá hasta 100 cuadras cumplidas en el pago y las tres más solidarias con el aporte voluntario del 10 %. Además, las dos localidades más comprometidas recibirán recursos de libre destinación: 2.000 millones de pesos para el primer lugar y 1.000 millones para el segundo.

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“Pagar el predial a tiempo evita intereses y sanciones y permite participar en un concurso que reconoce el compromiso de los vecinos con su cuadra y su localidad. Cuando la ciudadanía cumple, Bogotá avanza”, destacó la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena.

Opciones digitales y presenciales para el pago

El impuesto puede pagarse en línea a través del botón Pagos Bogotá en www.haciendabogota.gov.co (haciendabogota.gov.co in Bing), mediante billeteras digitales como DaviPlata o DALE, o de forma presencial en la ventanilla extendida del Banco de Bogotá en puntos especializados como la calle 114 con avenida 19, Plaza de las Américas y SuperCADE CAD.

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La entidad recordó que no envía enlaces de pago por WhatsApp ni redes sociales y que todos los trámites son gratuitos y deben hacerse únicamente por canales oficiales.

 

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