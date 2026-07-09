Jáminton Campaz lanzó un angustiante mensaje tras eliminación de Colombia

Jáminton Campaz publicó un mensaje en sus redes sociales luego de la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026. El atacante pidió disculpas por la opción de gol que desperdició ante Suiza, agradeció el respaldo de la afición y lanzó un llamado al respeto tras las críticas recibidas.

La eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 sigue generando reacciones. Uno de los jugadores más señalados ha sido Jáminton Campaz, quien falló una clara oportunidad de gol en el minuto 115 del partido frente a Suiza, una acción que pudo cambiar el destino del encuentro.

Dos días después del compromiso, el futbolista decidió pronunciarse públicamente a través de sus redes sociales para responder a la ola de comentarios que ha recibido por la eliminación de Colombia.

¿Qué dijo Jáminton Campaz tras la eliminación de Colombia?

En un extenso mensaje, Campaz recordó que desde niño soñó con vestir la camiseta de la Selección Colombia y disputar una Copa del Mundo, un objetivo que, según expresó, logró cumplir con orgullo.

El atacante también agradeció a los hinchas que acompañaron al equipo durante el campeonato y dedicó unas palabras especiales a su familia, a la que calificó como su principal apoyo tanto en los momentos de alegría como en los más difíciles.

Al referirse a la eliminación, reconoció que comparte el dolor de millones de colombianos y lamentó no haber podido entregar la alegría que esperaba el país.

Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos, pero quiero que sepan que nunca faltaron la entrega, el compromiso ni el amor por esta camiseta, escribió el jugador.

Campaz aseguró que siempre dejó todo en la cancha y afirmó que volvería a defender los colores de Colombia "una y mil veces".

¿Por qué Jáminton Campaz habló de vivir con miedo?

Uno de los apartados que más llamó la atención del comunicado fue la referencia a las consecuencias de las críticas que ha recibido tras el Mundial.

Sin entrar en detalles sobre situaciones específicas, el futbolista hizo un llamado para que la frustración deportiva no se convierta en ataques personales y dejó entrever que la situación ha afectado su tranquilidad.

Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo, expresó.

Sus palabras generaron múltiples reacciones entre aficionados y usuarios de redes sociales. Mientras algunos respaldaron el mensaje y pidieron respeto hacia los jugadores, otros mantuvieron sus cuestionamientos por la oportunidad desperdiciada frente a Suiza.

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El pronunciamiento de Campaz se suma al ambiente de reflexión que vive la Selección Colombia tras su eliminación del Mundial 2026, en medio del análisis sobre el desempeño del equipo y las expectativas de cara a los próximos retos internacionales.