Reconocido creador de contenido denunció dos robos seguidos dentro del local de sus padres

Hay gran conmoción en redes sociales tras la más reciente denuncia que hizo el famoso creador de contenido Armando Alberto Ortiz, más conocido en internet como El Mindo, quien reveló detalles del robo que sus padres sufrieron en uno de sus locales de comida.

Según el famoso, el robo ocurrió dos veces en la misma semana por lo que se logró identificar al responsable por medio de las cámaras de seguridad que captaron el hecho en su totalidad.

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¿Qué pasó en el local de los padres de El Mindo?

Los robos ocurrieron en el restaurante Típico Casero, ubicado en el Valle del Cauca, en donde los padres del famoso revelaron su preocupación por los hechos registrados el pasado 15 y 18 de junio.

Según el testimonio del padre del influencer, los responsables entraron al establecimiento al violentar las rejas e ingresar por el techo para llegar al punto de venta en donde se llevaron el dinero de la caja registradora, una base, el celular del punto de venta y las básculas electrónicas.

Pese a que se mandaron a soldar las respectivas rejas para evitar el ingreso de más delincuentes, el 18 de junio se volvió a presentar un nuevo incidente. En las cámaras se observa a un sujeto, quien terminó llevándose parte del dinero del local y, de manera inesperada, un gran número de paquetes de papas de la nueva colaboración de El Mindo.

Así mismo, Alberto, padre del famoso, manifestó que las autoridades alertaron la presunta participación de una persona con pleno conocimiento de los objetos de valor que estaban dentro del establecimiento.

“Tengan cuidado para saber cómo están rodeados y poder saber, en forma detallada, quién es que saca la información interna hacia el exterior. Esta experiencia nos enseña que no nos podemos derrotar. Lo que yo les digo a mis hijos que, ante las dificultades, ni los insultos ni los elogios te pueden distraer de lo que tú sabes que quieres”, agregó Alberto.

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El Mindo reaccionó al robo de sus padres

La reacción del famoso no se hizo esperar ya que compartió un video, por medio de sus redes sociales, en donde expuso las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia y una reflexión sobre los hechos reiterativos.

“Da tristeza, da rabia (...) pero también nos recuerda que nadie nos puede robar las ganas de salir adelante. A mis viejos les enseñé a levantar la cabeza una vez más, porque si algo los ha caracterizado siempre es que jamás se rinden”, finalizó el famoso.