Yina Calderón y su mal presentimiento con Epa Colombia tras su ausencia

La controversial Yina Calderón, ha generado revuelo dentro de "La Casa de los Famosos" al expresar una profunda preocupación por su amiga, la también influencer Epa Colombia.

En un reciente video que se ha viralizado en redes sociales, Calderón ha manifestado su preocupación por la ausencia y lo que le está sucediendo a Epa Colombia.

La razón de la preocupación de Yina sobre Epa es porque no la ha ido a visitar a las afueras de la casa, tal como han hecho otros amigos cercanos de otros participantes dentro de la casa.

Yina Calderón presiente algo malo con Epa

En una conversación que tuvo con Lady Tabarés, la influenciadora aseguró que tiene el presentimiento de que algo está pasando con Epa Colombia.

"Era una seguidora, no era mi amiga Epa, ni eran mis hermanas, porque Epa no habla así... No, no es Epa. Ay, mi amiga Epa Colombia, qué pasará", expresó Yina Calderón sobre las visitas que ha tenido a las afueras de la casa.

Cabe recordar que en La Casa de los Famosos, está prohibido revelar información del exterior, por lo que Yina Calderón no sabe aún que su amiga se encuentra tras las rejas pagando una condena de cinco años.

Reacciones de otros integrantes de la casa a la condena de Epa

Gónzalo Escobar, el actor que es conocido como 'Coco' y fue eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2025 el pasado domingo 9 de marzo, comenzó sus primeros contactos con el mundo exterior durante el lunes y el martes de la presente semana y se fue enterando de múltiples noticias que lo dejaron sorprendido.

Además de ello, el actor se enteró de que 'Epa Colombia' está recluida en la cárcel El Buen Pastor y manifestó que no tenía ni la más mínima idea de esa noticia.

"Ay, no sabía que estaba en la cárcel. Yo no le deseo el mal a nadie, pero uno sí tiene que pagar sus consecuencias", dijo.

Y agregó: "Pero, bueno, qué chévere que la hija la haya ido a visitar porque es muy importante. Yo que viví en la casa durante mes y medio sé que es muy importante recibir noticias de las personas que uno ama y de los seres queridos".