Se rompió todo en las 'chicas fuego': Yina Calderón nominó a Karina y la enfrentó cara a cara

La Casa de los Famosos Colombia 2025 quedó revolucionada en la noche de este miércoles. La nominación se realizó con poderes y dejó a los participantes y a los televidentes en 'shock'.

Yina Calderón tuvo el poder de sacar a uno de los habitantes que se encontraba en la placa e ingresar a otro. Sin embargo, tuvo que atacar a su mismo equipo debido a que el 'Flaco' estaba con inmunidad y tanto Norma como Mateo y Camilo ya se encontraban nominados.

De esa manera, la DJ y empresaria tomó la decisión de salvar a Lady Tabares e ingresar a Karina García, una de sus amigas más cercanas hasta este punto de la competencia.

Sin embargo, al parecer, esa amistad podría finalizar hoy. Pues, al volver a ingresar a la casa, Yina Calderón le aseguró a 'La Toxi Costeña' que se decantó por Karina García debido a que considera que está pensando en ella sola.

Además, en el momento en el que Karina se acercó a ellas, Yina no se quedó callada, sino que enfrentó a la modelo paisa, le insinuó que les tenía envidia y la hizo llorar.

EN VIDEO: así fue el enfrentamiento entre Yina Calderón y Karina García en La Casa de los Famosos Colombia 2025

"Me di cuenta que tú estás jugando solo para ti. Estás pensando solo en ti y no en nosotras, yo lo sé por todos tus actos. No te habías terminado de cuadrar con Altafulla y ya tenías cuadrado todo lo que ibas a hacer con él. Bailando le dijiste que te protegiera a ti y no hablaste de la salvación para nosotros cuando somos un grupo", le dijo Yina Calderón a Karina García cara a cara.

"Cuando a 'La Tóxica' le llegó la ropa hiciste show porque no te llegó a ti y así multitud de cosas. A ti solo te importas tú y si me estoy equivocando bueno, pero yo actúo con el corazón. Todas pensamos lo mismo", agregó.

"Tenía que nominar a alguien de 'fuego' y no iba a hacerlo con 'La Tóxica, ni a Lady, ni a Emiro ni a Melissa. Aunque no son mis mejores amigos, están jugando con el corazón y no con la ambición. Tú estás jugando con la ambición y de esa forma no vas a llegar lejos", concluyó.

¿Cuál fue la reacción de Karina García ante las fuertes palabras de Yina Calderón en La Casa de los Famosos Colombia 2025?

Karina García rompió en llanto tras escuchar lo que le dijo Yina Calderón y manifestó que creía que las 'chicas fuego' se encontraban equivocadas por lo que estaban pensando.

Asimismo, indicó que creía que iban a estar juntas hasta el final y que, por lo tanto, no podía asimilar nada de lo que estaba sucediendo.

Siga todas las emociones de La Casa de los Famosos Colombia 2025 en la pantalla del Canal RCN y en la aplicación digital que puede descargar aquí.