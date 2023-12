¿Volvió con él por interés? Yina Calderón opina sobre la reconciliación entre Aida Victoria y WestCol

La reconciliación entre la influenciadora Aida Victoria Merlano y el streamer WestCol ha acaparado la atención de los medios en las últimas horas. Después de casi un año de haber estado separados, los famosos han decidido darse una segunda oportunidad y mostrarlo ante el ojo público.

Yina Calderón opina sobre la reconciliación de WestCol y Aida Victoria

El reencuentro amoroso entre Merlano y Westcol ha generado cientos de comentarios en las redes sociales y algunas figuras públicas no fueron la excepción, lo que encendió la polémica. Una de ellas fue Yina Calderón, quien decidió realizar una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram y debido a que la pareja es uno de los temas más hablados últimamente, las preguntas con respecto a ello no se hicieron esperar.

Uno de los usuarios le preguntó qué pensaba sobre la reconciliación y Calderón, en su respuesta, afirmó que Aida Victoria solamente había vuelto con el streamer porque “necesita sus vistas”, ya que, según ella, desea volver a ganar popularidad por medio de los seguidores del antioqueño.

"A mí Westcol me cae como una patada. Aida me cae normal. Pero soy sincera y una bruja. Hay que reconocer que al man lo sigue mucha gente y tiene muchas vistas. Aida está como caída, como que no la nombran en ningún lado, y pues ella no es bruta porque necesita las vistas del otro. O sea que el cachetón sabe que ella está ahí por vistas, por qué o, sino no estaría ahí", afirmó Yina Calderón.

La dura respuesta de Aida Victoria

Ante la polémica, la respuesta de Aida Victoria Merlano no se hizo esperar. La barranquillera salió a sus redes para aclarar cualquier tipo de especulación que involucrara su nombre, asegurando que ella no es una "interesada" y que al menos ella no se besa con "viejitos".

“Señora, hasta mis historias de mis uñas las ve más gente que a usted. No necesito a un hombre que me dé ni plata ni números porque ya yo tengo. Pero si te doy la razón en algo es que tú sí sumas más que yo cuando hablas de quienes están pegados o te das besos con viejitos", afirmó la influenciadora mediante su cuenta de Instagram.

Hasta el momento, Yina Calderón no ha dado ningún pronunciamiento público en relación a la respuesta de Aida Victoria. Esto ha dejado a los seguidores de ambas personalidades especulando sobre el posible choque de opiniones entre ambas figuras mediáticas.

Cabe destacar que Aida Victoria Merlano es reconocida por su polémica participación en el ámbito político y por ser hija de la excongresista Aida Merlano, quien se encuentra actualmente vinculada a un proceso judicial. Por su parte, Westcol ha sido destacado por su influencia en el mundo del streaming, aunque también ha estado en el ojo del huracán en varias ocasiones debido a diferentes declaraciones muy controversiales.

La relación de Aida Victoria Merlano y Westcol continúa siendo tema de interés para los internautas y seguidores de ambos creadores de contenido, quienes no dejan de opinar al respecto en las redes sociales. Habrá que esperar si Yina Calderón decide manifestarse y ofrecer su punto de vista sobre esta situación.