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¿Cuánto cobra Pirlo por un show? Esto respondió el artista caleño

El cantante de música urbana confirmó que cobra de acuerdo a la magnitud del evento y si es nacional o internacional.

¿Cuánto cobra Pirlo por show?
Foto: Sin Vergüenza Podcast | Pirlo

Noticias RCN

septiembre 29 de 2026
08:58 a. m.
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Emanuel Cortés Herrera, más conocido como Pirlo, respondió en una entrevista cuánto cobraba por brindar un concierto y cuáles eran sus principales gastos una vez recibía el dinero. El artista ocupa actualmente el puesto #2 en la lista de las canciones más escuchadas en Spotify Colombia gracias a su colaboración con Feid y El Americano 4KT en la canción "Paradixe".

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¿Cuánto cobra Pirlo por un concierto?

"Por fuera puede estar entre 20 mil, 18 mil (dólares) y acá en Colombia canto mínimo por 100 (millones) pesos (...) si es algo grande, una plaza grande, 140", respondió el cantante durante la entrevista en 'Sin Vergüenza Podcast'; además, dijo que por un evento privado puede llegar a cobrar hasta 100 millones de pesos.

Durante la conversación, el creador del podcast, 'Kerry Kambell', le consultó al caleño en qué se gastaba el dinero una vez lo recibía y no dudó en responder que desde que empezó a ganar sumas grandes, solo piensa en su mamá y en darle todo lo que nunca tuvo: "Mi mamá no tenía casa, nunca tuvo un carro", señaló.

Sin embargo, también confesó que antes de ser cantante hacía trabajos informales y la poca plata que ganaba la gastaba en cosas que no eran buenas para su salud, pero una vez inició a cobrar por shows, su primer pensamiento era su mamá.

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Polémica con Blessd y la canción que le cambió la vida

En otra parte de la entrevista, Pirlo confirmó que la canción que le cambió la vida fue 'Ziploc' junto a Blessd, artista con quien luego tuvo una fuerte confrontación a través de redes sociales; "Yo no puedo ser arrogante, claro que me ayudó, pero tuviste tus errores y me faltaste el respeto", declaró el cantante y agregó que, aunque no tiene intenciones de buscarlo para una pelea, perdió toda su confianza en él.

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