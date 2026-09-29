Por hacer peligrosa maniobra, motociclista atropelló y causó la muerte a un joven en Soledad

Una peligrosa maniobra hecha por un motociclista en plena vía pública de Soledad, Atlántico, terminó en tragedia.

Los hechos sucedieron el pasado 16 de septiembre, sobre las 4:57 de la tarde, cuando varios estudiantes regresaban a casa después del colegio.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que un imprudente motociclista levantó la moto y empezó a andar sobre una sola rueda por la calle, mostrando aparente control de la maniobra.

Joven de 29 años murió tras ser atropellado

Sin embargo, en medio de la pirueta, el hombre deja de mirar hacia el frente termina arrollando a un joven que cruzaba la calle en ese momento.

Lo más indignante de todo es que, según habitantes del sector, el motociclista huyó del lugar luego del accidente y dejó tirado al joven que murió debido a la gravedad del golpe.

La víctima fue identificada como Daniel Barrios, de apenas 29 años.

Habitantes del sector piden atención de la Alcaldía

Los vecinos del barrio Villa Estadio, cansados de los accidentes de tránsito causados por la alta velocidad de los conductores, pusieron un resalto sobre la vía. Además, piden medidas y acompañamiento por parte de la Alcaldía de Soledad.

Según dicen, se necesitan reductores de velocidad e intervención de las autoridades antes de que ocurra otra tragedia.

Por ahora, las imágenes de las cámaras del sector son la única pista que se tiene sobre el hombre que causó la muerte al joven Daniel debido a una imprudencia.