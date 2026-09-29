CANAL RCN
Colombia Video

Por hacer peligrosa maniobra, motociclista atropelló y causó la muerte a un joven en Soledad

Cámaras de seguridad del sector captaron el trágico accidente provocado por un imprudente motociclista.

Noticias RCN

septiembre 29 de 2026
09:01 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una peligrosa maniobra hecha por un motociclista en plena vía pública de Soledad, Atlántico, terminó en tragedia.

Los hechos sucedieron el pasado 16 de septiembre, sobre las 4:57 de la tarde, cuando varios estudiantes regresaban a casa después del colegio.

Niña de seis años necesita prótesis: perdió su pierna tras ser arrollada por un camión
RELACIONADO

Niña de seis años necesita prótesis: perdió su pierna tras ser arrollada por un camión

Cámaras de seguridad captaron el momento en que un imprudente motociclista levantó la moto y empezó a andar sobre una sola rueda por la calle, mostrando aparente control de la maniobra.

Joven de 29 años murió tras ser atropellado

Sin embargo, en medio de la pirueta, el hombre deja de mirar hacia el frente termina arrollando a un joven que cruzaba la calle en ese momento.

Lo más indignante de todo es que, según habitantes del sector, el motociclista huyó del lugar luego del accidente y dejó tirado al joven que murió debido a la gravedad del golpe.

La víctima fue identificada como Daniel Barrios, de apenas 29 años.

VIDEO del momento en el que moto embistió a una joven en Barranquilla: está muy grave
RELACIONADO

VIDEO del momento en el que moto embistió a una joven en Barranquilla: está muy grave

Habitantes del sector piden atención de la Alcaldía

Los vecinos del barrio Villa Estadio, cansados de los accidentes de tránsito causados por la alta velocidad de los conductores, pusieron un resalto sobre la vía. Además, piden medidas y acompañamiento por parte de la Alcaldía de Soledad.

Según dicen, se necesitan reductores de velocidad e intervención de las autoridades antes de que ocurra otra tragedia.

Por ahora, las imágenes de las cámaras del sector son la única pista que se tiene sobre el hombre que causó la muerte al joven Daniel debido a una imprudencia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gobierno Nacional

Ministerio de Educación abre investigación preliminar a la Universidad de Pamplona

Vallenato

Murió Náfer Durán, Rey Vallenato y primer acordeonero de Diomedes Díaz

Abuso sexual

Secuestró, golpeó y abusó sexualmente a su novia de 16 años en el sur de Bogotá

Otras Noticias

Artistas

¿Cuánto cobra Pirlo por un show? Esto respondió el artista caleño

El cantante de música urbana confirmó que cobra de acuerdo a la magnitud del evento y si es nacional o internacional.

Dólar

Dólar en Colombia sigue subiendo y alcanza máximo de dos meses este 29 de septiembre

El dólar en Colombia sigue subiendo este 29 de septiembre y alcanzó niveles no vistos desde julio. Revise la TRM y cómo se cotiza la divisa hoy.

Estados Unidos

Pasó 40 años en el corredor de la muerte en EE. UU. y descubrieron que su ADN no estaba en el crimen

FIFA

Sigue la crisis: FIFA responde a la UEFA y la acusa de crear una campaña de desinformación

Enfermedades

Hay alerta en el Meta por muertes asociadas al dengue: síntomas y cómo prevenirlo