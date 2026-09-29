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Dólar en Colombia sigue subiendo y alcanza máximo de dos meses este 29 de septiembre

El dólar en Colombia sigue subiendo este 29 de septiembre y alcanzó niveles no vistos desde julio. Revise la TRM y cómo se cotiza la divisa hoy.

Dólar en Colombia sigue subiendo y alcanza máximo de dos meses este 29 de septiembre
Foto: diseñado por Magnific.

Sebastián Montañez

septiembre 29 de 2026
08:39 a. m.
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El dólar en Colombia continúa mostrando una tendencia al alza durante las últimas jornadas.

Este martes 29 de septiembre de 2026, la moneda estadounidense abrió nuevamente por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) y alcanzó valores que no se registraban desde comienzos de julio.

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El comportamiento ocurre después de una jornada de fuertes movimientos el lunes, cuando la divisa terminó al alza y volvió a acercarse a niveles que no se observaban desde hace más de dos meses.

Precio del dólar en Colombia hoy, 29 de septiembre de 2026

Durante las primeras operaciones de este martes, el dólar abrió en $3.365, es decir, $15,37 por encima de la TRM vigente, establecida en $3.349,63.

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En las primeras horas de negociación, la moneda estadounidense se movió entre un precio mínimo de $3.360 y un máximo de $3.365.

La TRM de este martes también evidencia el reciente repunte de la divisa. Frente al día anterior, aumentó $42,77, equivalente a una variación de 1,29 %, y alcanzó su nivel más alto desde el 7 de julio de 2026.

En comparación con el martes de la semana pasada, el precio oficial aumentó $157,10, lo que representa un incremento de 4,92%.

¿Cómo se ha comportado el dólar en Colombia?

El movimiento reciente contrasta con el comportamiento que ha tenido la divisa durante buena parte de 2026. Aunque en el último mes ha ganado terreno, todavía permanece considerablemente por debajo de los niveles registrados al comenzar el año.

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Frente al mismo día del mes anterior, la TRM aumentó $146,84, equivalente a 4,58 %. Sin embargo, comparada con el inicio de 2026, registra una caída de $407,45, correspondiente al 10,84 %.

La diferencia es todavía mayor en la comparación anual. Frente al 29 de septiembre de 2025, la tasa oficial se encuentra $558,49 por debajo, una disminución de 14,29 %.

De esta manera, el dólar inicia este martes nuevamente al alza y mantiene la atención del mercado sobre si continuará escalando durante la jornada o moderará el avance observado en los últimos días.

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