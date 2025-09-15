Yina Calderón se sinceró sobre sus sentimientos hacia Andrea Valdiri: ¿ya no la odia?

El mundo de las redes sociales suele viralizar algunos de los más polémicos contenidos que Yina Calderón suele protagonizar constantemente, pues la mujer ha obtenido una amplia fama desde su participación en La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Sin embargo, ahora las miradas están puestas sobre la próxima pelea que se llevará a cabo en medio del evento ‘Stream Fighters’ bajo la dirección de Westcol, quien ha manifestado su interés por ver el desarrollo de los próximos enfrentamientos.

Yina Calderón revela si odia o no a Andrea Valdiri

La mujer decidió romper el silencio sobre algunos asuntos de interés por parte de sus más fieles fanáticos. De esta manera, por medio de su cuenta oficial en Instagram, la mujer compartió un video en el que habló sobre sus verdaderos sentimientos hacia Andrea Valdiri, con quien se enfrentará próximamente en el evento.

Bueno, yo siento que uno no odia a nadie en esta vida, pero me cae re mal. Pero le voy a dar el placer a la señora conveniencia de este país de resaltar y brillar al lado mío en el cuadrilátero, explicó.

Así mismo, la mujer reveló que ha tenido que ser disciplinada al ingresar, por primera vez, al mundo del boxeo ya que explicó que nunca antes había practicado dicho deporte. También, manifestó que se ha preparado junto a un profesor, se ha sometido a entrenamientos diarios sin descansar y accedió a un plan de alimentación estricto para lograr vencer a su contrincante.

No obstante, algunos de sus más fieles fanáticos expresaron su preocupación ante el duelo ya que manifestaron que la barranquillera es más grande en estatura a Calderón, de modo que, esto podría ser un obstáculo en su objetivo para vencerla.

Yina Calderón responde a amenazas en su contra

Por otro lado, en los días más recientes, la creadora de contenido impactó a sus más fieles fanáticos al revelar que había recibido serias amenazas en su contra por parte de algunos usuarios de Instagram. Aunque recalcó que no se deja intimidar por dichos comentarios, les solicitó a sus más fieles fanáticos que reporten las cuentas de dichos sujetos.

Finalizó revelando que su seguridad, al momento de ingresar a la famosa pelea, se ha incrementado por lo que no siente temor de tener un gran número de “haters” alrededor suyo durante el evento organizado por Westcol.