Feid genera pánico entre sus fans al intentar caer desde un balcón en Chile

Salomón Villada no ha dejado de hacer apariciones sorpresa en diferentes ciudades del mundo, pues con sus denominados “coffee partys” ha logrado reunir a cientos de fanáticos para realizar pequeñas presentaciones gratuitas mientras comparte algunos de sus mejores éxitos y promociona su marca de café.

No obstante, sus shows han contado con diferentes momentos que lo han llevado a ser el centro de atención en redes ya que, en una reciente ocasión, el antioqueño estuvo a punto de sufrir un accidente.

Feid realiza su “coffee party” en Chile

Como es de costumbre, el intérprete de ‘Luna’ impactó a sus más fieles fanáticos en Chile al convocarlos a un pequeño concierto en una zona central de la ciudad para compartir por medio de sus famosos cafés musicales. Con dicha estrategia, Feid ha logrado obtener una mayor cercanía con sus oyentes, quienes han manifestado que el antioqueño estaría próximo a realizar su nuevo tour mundial.

No obstante, su pequeña presentación se vio permeada por el gran susto que se llevó mientras cantaba en un balcón, pues, con el objetivo de tener mayor visibilidad para sus fans, el cantante subió entre la estructura que aseguraba dicha zona. Sin embargo, el peso de esta no resistió por lo que se dobló e inmediatamente se quebró.

El antioqueño logró sostenerse y caer hacia la instalación por lo que el incidente logró evitarse. Por supuesto, las reacciones de sus fanáticos no se hicieron esperar ya que los asistentes manifestaron su temor ante un posible escenario en el que el Ferxxo hubiera caído al suelo.

Pese a los comentarios, el show continuó y todos los seguidores lograron disfrutar del talento paisa que hoy se consolida como uno de los artistas más representativos de la música urbana en el mundo.

Feid llena las calles chilenas

El pequeño incidente no fue el único suceso que se llevó la atención del público ya que el cantante compartió, por medio de su cuenta oficial de Instagram, un carrusel de fotografías con las que dejó ver la gran aglomeración de personas que se tomaron vías enteras para observarlo de cerca.

De esta manera, Feid deja en claro una vez más que es uno de los artistas que más sabe aprovechar su fama al crear estrategias de posicionamiento con su marca personal, pues ya cuenta con ropa, accesorios, juguetes, tenis, café, entre otros elementos que sus seguidores portan en cada encuentro con el colombiano.