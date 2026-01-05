La hermana de Yina Calderón sufrió un accidente de tránsito: así quedó el vehículo y este es su estado de salud

Recientemente, Yina Calderón, en un video que publicó en su cuenta de Instagram, confirmó que su hermana Leonela se accidentó.

La exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 indicó que recibió la noticia mientras que se encontraba en Medellín, explicó cuál habría sido la causa del accidente y reveló cómo se encuentra su ser querido.

Así fue como Yina Calderón confirmó que Leonela Calderón, su hermana, sufrió un accidente de tránsito

Yina Calderón expresó que estaba disfrutando de Medellín, pero que recibió una llamada en la que le hicieron saber que su hermana Leonela, junto a una amiga con la que se encontraba, se estrelló contra un motociclista.

"Uno acá en Medellín tranquilo, relajado, cuando lo llaman para decirle que la hermana se accidentó. Gracias a Dios Leonela está bien, no le pasó nada grave ni a ella ni a su amiga, pero el carro sí quedó en pérdida total", afirmó Yina Calderón.

"Lo importante fue que no les pasó nada y que están bien de salud. Se les atravesó un motociclista borracho en una foto y se fueron rodando", añadió.

Así quedó el carro en el que se accidentó Leonela Calderón, la hermana de Yina Calderón

Aparte de las declaraciones de Yina Calderón, Juliana Calderón también se pronunció en sus redes sociales y mostró qué pasó con el vehículo en el que iba Leonela.

Fue así como quedó claro que el airbag del timón se desplegó, que el vidrio panorámico quedó roto y que una de las llantas del lado derecho sufrió múltiples afectaciones.

El video subido por Juliana Calderón fue el siguiente:

Entre tanto, los seguidores de las hermanas Calderón han manifestado que menos mal la situación no pasó a mayores y les han pedido precaución y cuidado para que no vuelvan a estar involucradas próximamente en situaciones similares.