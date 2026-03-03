Deportista colombiana fue detenida por agentes de ICE cuando iba para su casa en Florida

El tema de los migrantes y ICE sigue generando eco a nivel mundial. Las redadas y arrestos han estado presentes en las noticias a nivel mundial.

Los agentes migratorios no han distinguido entre las personas. Ya sea niños, adultos mayores o embarazadas; cualquiera que no esté al día con los papeles puede ir a un centro de detención.

¿Quién es la deportista?

Univisión dio a conocer el caso de Nicolth Hernández – Lucero, colombiana deportista de 24 años destacada en la lucha que fue arrestada cuando iba en carro. La situación se dio el 11 de febrero en Fort Lauderdale, Florida.

De acuerdo con el medio, ella lleva 10 años a la espera de obtener la ciudadanía, pero hasta ahora solo tiene asilo político. Después de su jornada laboral, tomó el carro y se dirigió hacia su casa, pero en un semáforo fue sorprendida por los funcionarios de ICE.

Para ese momento, estaba hablando con su pareja, quien se dio cuenta al detalle de lo ocurrido. Los agentes le dijeron que debía acompañarlos. Cuando ella les preguntó el motivo, le respondieron que solo estaban haciendo inspecciones de matrículas.

Colombiana estaba a la espera de la ciudadanía después de casarse

A partir de ese día, quedó privada de la libertad en un centro de detención. Los trámites legales han estado en manos de su esposo, Noah Lazega, quien en diálogo con Univisión sostuvo que los costos son elevados.

Telemundo reveló que ambos se casaron en diciembre de 2025, trámite necesario para que ella reciba la ciudadanía. Lazega cuestionó el trato que le han dado, a tal punto de calificarlo como criminal.

La colombiana llegó a Estados Unidos a los 15 años, luego que su papá y mamá solicitaran el asilo. Trabaja en un hospital como técnica quirúrgica y es luchadora independiente en sus ratos libres.