CANAL RCN
Internacional

Deportista colombiana fue detenida por agentes de ICE cuando iba para su casa en Florida

El arresto se dio el 11 de febrero y desde ese momento, su familia ha hecho todo lo posible para que salga.

ICE.
ICE. Foto: AFP.

Noticias RCN

marzo 03 de 2026
08:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El tema de los migrantes y ICE sigue generando eco a nivel mundial. Las redadas y arrestos han estado presentes en las noticias a nivel mundial.

ICE planea invertir 38.300 millones de dólares en nuevos centros de detención para migrantes en Estados Unidos
RELACIONADO

ICE planea invertir 38.300 millones de dólares en nuevos centros de detención para migrantes en Estados Unidos

Los agentes migratorios no han distinguido entre las personas. Ya sea niños, adultos mayores o embarazadas; cualquiera que no esté al día con los papeles puede ir a un centro de detención.

¿Quién es la deportista?

Univisión dio a conocer el caso de Nicolth Hernández – Lucero, colombiana deportista de 24 años destacada en la lucha que fue arrestada cuando iba en carro. La situación se dio el 11 de febrero en Fort Lauderdale, Florida.

De acuerdo con el medio, ella lleva 10 años a la espera de obtener la ciudadanía, pero hasta ahora solo tiene asilo político. Después de su jornada laboral, tomó el carro y se dirigió hacia su casa, pero en un semáforo fue sorprendida por los funcionarios de ICE.

Para ese momento, estaba hablando con su pareja, quien se dio cuenta al detalle de lo ocurrido. Los agentes le dijeron que debía acompañarlos. Cuando ella les preguntó el motivo, le respondieron que solo estaban haciendo inspecciones de matrículas.

Colombiana estaba a la espera de la ciudadanía después de casarse

A partir de ese día, quedó privada de la libertad en un centro de detención. Los trámites legales han estado en manos de su esposo, Noah Lazega, quien en diálogo con Univisión sostuvo que los costos son elevados.

Congresista reveló que su hijo fue retenido por el ICE: "Vivía en el exilio"
RELACIONADO

Congresista reveló que su hijo fue retenido por el ICE: "Vivía en el exilio"

Telemundo reveló que ambos se casaron en diciembre de 2025, trámite necesario para que ella reciba la ciudadanía. Lazega cuestionó el trato que le han dado, a tal punto de calificarlo como criminal.

La colombiana llegó a Estados Unidos a los 15 años, luego que su papá y mamá solicitaran el asilo. Trabaja en un hospital como técnica quirúrgica y es luchadora independiente en sus ratos libres.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emiratos Árabes Unidos

Colombianos quedaron atrapados en Dubái: las vacaciones soñadas se volvieron una pesadilla

Estados Unidos

EE. UU. le habría dado dura advertencia a Delcy Rodríguez si deja de cooperar con el Gobierno Trump

Irán

Irán aseguró que aún no ha utilizado sus armas más letales: ¿qué se espera ahora?

Otras Noticias

Estados Unidos

¿Cuál es el impacto económico del conflicto entre EE. UU, Israel e Irán y en dónde se siente con mayor fuerza?

Mercados en Asia y Europa se han visto golpeados y los precios del gas y el petróleo siguen al alza.

Inseguridad en Bogotá

VIDEO | Conductor agredió brutalmente a un policía tras ser detenido por evadir un puesto de control en Bogotá

El hombre aceleró pese a que le atravesaron la motocicleta y atacó físicamente al uniformado.

Luis Suárez

Luis Suárez no para: nuevo gol y triunfo para el Sporting frente a Porto

Yeison Jiménez

Revelan foto inédita de Yeison Jiménez junto a su familia en medio del cumpleaños de su papá

Enfermedades

Bogotá activa plan de choque tras confirmarse tres casos de sarampión importados desde México