CANAL RCN
Tendencias

Atención: Yina Calderón tendrá que volver a pasar por el quirófano

La exparticipante de La Casa de los Famosos reveló las razones por las que tendrán que volver a operarla. ¿Cuándo serán las cirugías?

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

septiembre 07 de 2025
08:00 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Yina Calderón, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, ha estado interactuando constantemente con sus seguidores desde que se terminó el reality.

La DJ no solo los tiene acostumbrados a contarles acerca de sus nuevos proyectos, sino que también a revelarles detalles muy importantes de su vida.

Yina Calderón no se quedó callada y le respondió a la pareja de Aida Victoria Merlano tras negar sus rumores
RELACIONADO

Yina Calderón no se quedó callada y le respondió a la pareja de Aida Victoria Merlano tras negar sus rumores

Fue así como en una de sus más recientes transmisiones en vivo, Yina Calderón indicó que muy pronto tendrán que operarla nuevamente. ¿Cuáles son los procedimientos que le realizarán?

Estas son las razones por las que Yina Calderón tendrá que volver a ser operada

Yina Calderón les explicó a sus internautas que se encuentra muy bien tras la última cirugía que le realizaron por los biopolímeros, pero que se hará una última extracción para evitar problemas a futuro.

Además, detalló que muy pronto se le cumple el tiempo para cambiarse sus implantes mamarios, pero que no se pondrá otros, sino que simplemente se los quitará.

"Me voy a operar después de la pelea, me haré otro retiro de biopolímeros y esta vez será el último. Estoy muy bien, pero quiero curarme en salud y hacerme un retiro completo con un especialista", comenzó diciendo Yina Calderón.

"Y, aparte de eso, imagínense que yo tengo las prótesis de los senos y me las voy a retirar porque ya me toca cambiarlas por el tiempo. Pero, ya no me voy a poner más porque siento que esa época ya pasó y estoy en otra etapa de mi vida en donde debo concentrarme en otras cosas y, aparte, evitar un cáncer u otra enfermedad", agregó.

De esa manera, reveló que en el momento en el que le hagan la nueva extracción de biopolímeros, también se llevará a cabo el procedimiento para retirar las prótesis de los senos.

¿Cuándo peleará Yina Calderón con Andrea Valdiri?

Luego de que se acabó La Casa de los Famosos Colombia 2025, Yina Calderón aceptó participar en Stream Fighters, el evento de Westcol, y se verá cara a cara en el ring con Andrea Valdiri.

Yina Calderón vuelve a generar rumores sobre su posible gusto por Westcol
RELACIONADO

Yina Calderón vuelve a generar rumores sobre su posible gusto por Westcol

Esta pelea será el 18 de octubre, en el Coliseo MedPlus de Bogotá, ante la presencia de una gran cantidad de público.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Video | Maluma estrenó su Ferrari único en el mundo, pero lo detuvo la Policía en Medellín

Artistas

¿Karina García tendría una relación con Westcol? La modelo rompió el silencio

Turismo

Guardianes del Mar, el grupo de buzos que está cambiando el turismo en el Golfo de Tribugá

Otras Noticias

Colpensiones

Colpensiones entrega auxilio clave a afiliados en Colombia: este es el monto

La entidad ha dado a conocer los requisitos que debe tener en cuenta para cumplir.

Millonarios

Hernán Torres confirmó el regreso de Leo Castro a Millonarios: "Lo necesitamos urgentemente"

Hernán Torres confirmó la fecha del regreso de Leo Castro a Millonarios tras su larga lesión. Conoce cuándo volverá el goleador azul.

Papa León XIV

Carlo Acutis se convierte en el primer santo milenial al ser canonizado por el papa León XIV

Cúcuta

Grave panorama de extorsiones en Cúcuta: cinco camiones incinerados en dos semanas

Cuidado personal

Lo que debe saber para escoger el colchón ideal y "dormir como en una nube"