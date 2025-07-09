Atención: Yina Calderón tendrá que volver a pasar por el quirófano

Yina Calderón, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, ha estado interactuando constantemente con sus seguidores desde que se terminó el reality.

La DJ no solo los tiene acostumbrados a contarles acerca de sus nuevos proyectos, sino que también a revelarles detalles muy importantes de su vida.

Fue así como en una de sus más recientes transmisiones en vivo, Yina Calderón indicó que muy pronto tendrán que operarla nuevamente. ¿Cuáles son los procedimientos que le realizarán?

Estas son las razones por las que Yina Calderón tendrá que volver a ser operada

Yina Calderón les explicó a sus internautas que se encuentra muy bien tras la última cirugía que le realizaron por los biopolímeros, pero que se hará una última extracción para evitar problemas a futuro.

Además, detalló que muy pronto se le cumple el tiempo para cambiarse sus implantes mamarios, pero que no se pondrá otros, sino que simplemente se los quitará.

"Me voy a operar después de la pelea, me haré otro retiro de biopolímeros y esta vez será el último. Estoy muy bien, pero quiero curarme en salud y hacerme un retiro completo con un especialista", comenzó diciendo Yina Calderón.

"Y, aparte de eso, imagínense que yo tengo las prótesis de los senos y me las voy a retirar porque ya me toca cambiarlas por el tiempo. Pero, ya no me voy a poner más porque siento que esa época ya pasó y estoy en otra etapa de mi vida en donde debo concentrarme en otras cosas y, aparte, evitar un cáncer u otra enfermedad", agregó.

De esa manera, reveló que en el momento en el que le hagan la nueva extracción de biopolímeros, también se llevará a cabo el procedimiento para retirar las prótesis de los senos.

¿Cuándo peleará Yina Calderón con Andrea Valdiri?

Luego de que se acabó La Casa de los Famosos Colombia 2025, Yina Calderón aceptó participar en Stream Fighters, el evento de Westcol, y se verá cara a cara en el ring con Andrea Valdiri.

Esta pelea será el 18 de octubre, en el Coliseo MedPlus de Bogotá, ante la presencia de una gran cantidad de público.